Il gruppo di preghiera di Padre Pio rinnova il direttivo

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il gruppo di preghiera di Padre Pio è stato fondato esattamente 25 anni fa (risulta aggregato al Centro Internazionale dei Gruppi di Preghiera P. Pio dal 13/07/1998) da tre colonne della parrocchia: Don Antonio Ferreri, Ilse Manzo , insieme al Padre Spirituale del gruppo P. Tonino Camelo e svolge le sue attività all’interno della Parrocchia di Sant' Antonio di Padova di Santa Croce di Magliano.

L'impegno fondamentale del gruppo consiste nella preghiera: da venticinque anni infatti, si riunisce, una volta al mese alle ore 17.00, nella chiesa di "San Giacomo Apostolo" (ove da 7 anni si tiene anche l'adorazione eucaristica perpetua) per la recita del Rosario. Cerca anche di animare la S. Messa domenicale vespertina alle ore 18.00 in parrocchia.

A completamento della preghiera mensile i membri del gruppo organizzano alcuni pellegrinaggi (ogni anno il gruppo si reca a San Giovanni Rotondo, patria della vita religiosa di Padre Pio), giornate di preghiera, ritiri spirituali che si avvicendano durante l’anno e che spesso sono organizzate unitamente alla Parrocchia (informazioni si possono avere anche consultando le pagine web locali).

Oggi, 23 gennaio 2023, il gruppo ha rinnovato il direttivo che lo animerà nel il prossimo quinquennio. Attualmente quindi il direttivo risulta composto da Ada Paladino capo gruppo, Sebastiano Ferrara e Rachelina Rosati vice capi GRUPPO. La nuova segretaria è la giovane Marianna Di Rienzo. Assistente spirituale del gruppo è il parroco Don Costantino che subentra a Don Pietro e a Don Angelo.

Il gruppo ha conosciuto le fatiche ma anche lo zelo delle due ultime animatrici: Maria Celeste e Anna Quiquero che hanno guidato il gruppo dopo Ilse animatrice fondatrice.

Il Direttivo è presente ed attivo in parrocchia e nella comunità in vari ambiti, così come la maggior parte dei membri del gruppo è attivamente impegnata nelle attività parrocchiali (animazione liturgica, iniziative di solidarietà... )

Chiunque sente il desiderio di venire a pregare con noi è il benvenuto.