"Se questo è un uomo", al Boccardi-Tiberio la mostra biografica su Primo Levi

TERMOLI. Giornata della Memoria, al "Boccardi Tiberio" inaugurata la mostra dal titolo "Se questo è un uomo", mostra biografica su Primo Levi.

Il Sindaco Francesco Roberti ha partecipato ieri pomeriggio all’inaugurazione della mostra “Se questo è un uomo”, in ricordo del messaggio di Primo Levi, voluta dall’Istituto Boccardi Tiberio in occasione della Giornata della Memoria. Parole importanti quelle di Primo Levi con un messaggio che non conosce confini, "Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario". Con il primo cittadino erano presenti il dirigente scolastico Concetta Cimmino, Domenico Ciolfi e Giorgio Gagliardi. A moderare l’incontro Maurizio Varriano.

Ha presenziato anche Cosimo Sammaruga che ha presentato ai docenti il suo libro dal titolo “Gli sconfitti”.

Proprio attraverso le testimonianze e gli scritti di Primo Levi, gli studenti hanno realizzato un ipotetico percorso all’interno della scuola con delle tavole disegnate che ripercorrono le vicende della deportazione con tutto quel che accadde durante quel triste contesto storico che viene tramandato per far intendere alle nuove generazioni quel che accadde.

Sotto la lente la crudeltà di ciò che avveniva nei campi di concentramento. Il Sindaco Roberti nel suo intervento ha voluto sottolineare proprio quest’ultimo aspetto forte dell’esperienza vissuta nell’ultimo viaggio in Polonia, per rinsaldare il gemellaggio con la città di Chorzow, che lo ha portato anche a visitare il campo di sterminio di Birkenau dove, una volta entrati, traspira proprio quella crudeltà e l’accanimento con i quali il popolo nazista giustiziava coloro che erano stati rinchiusi in quei luoghi in quanto considerati di razza inferiore.

A seguire la presentazione del testo di Ciammaruga ambientato in Molise e scritto pensando al territorio e alla rappresentanza del popolo. Un libro che in qualche modo crea una similitudine con il contesto trattato con la Giornata della Memoria e gli scritti di Primo Levi in quanto “Gli sconfitti” inizialmente tendevano a dare credito al fascismo che aveva preso in ostaggio un popolo economicamente allo sbando che si rimetteva a chi gestiva il potere. Tuttavia, in seguito, coloro che avevano vissuto quel periodo ai margini della società, ebbero la forza di riorganizzarsi fino a quando popolo e nuove forze politiche riusciranno ad arginare il fascismo.

Galleria fotografica