Prevenzione dei tumori, studenti dell'Alfano incontrano Molinari

Progetto Martina: l'intervista al dottor Dino Molinari

TERMOLI. Nell’aula magna dell’Istituto Alfano di Termoli, promosso dal Lions club Termoli Tifernus e in collaborazione con il liceo termolese, rinnovato l’ormai tradizionale incontro del Progetto Martina: il service è indirizzato agli studenti delle scuole superiori con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei tumori attraverso la conoscenza, l’adozione di uno stile di vita sano e l’attuazione di controlli periodici. «Ringrazio il presidente del Lions Club Cristaldi e il dottor Molinari per la loro disponibilità e dedizione», precisa la dirigente dell’Istituto Alfano Concetta Rita Niro, «e gli insegnanti, impegnati ad offrire ai nostri studenti una formazione completa». All’incontro erano presenti le professoresse Francesca Lemme e Marianna Di Marco, oltre ai docenti delle classi invitate. Relatore apprezzatissimo il dottor Bernardino Molinari, responsabile del progetto. Presenti anche il Presidente del Lions Club termolese, Francesco Cristaldi, e il cerimoniere Lino Stilla. I ragazzi e le ragazze delle classi coinvolte, la 3F e la 2F di Scienze Applicate, la 2G dell’Indirizzo Sportivo, la 3A e la 3B del Liceo Classico hanno partecipato con interesse ed attenzione.

Interessante il dibattito finale con domande e risposte alunni e professor Molinari. Tutto questo rientra nell’ambito del progetto Martina, adottato dai Lions Club nel 2006, per volontà espresse da una giovane donna Martina appunto, morta per un tumore al seno.

La donna, durante il decorso della sua malattia, fece di tutto perché si facesse conoscere il suo stato, chiedendo ai medici di parlarne ai giovani di queste malattie. La mission è la lotta ai tumori con la cultura. Solo la cultura permette al singolo individuo di operare scelte consapevoli in grado di ridurre il proprio rischio di contrarre un tumore o di non diagnosticare precocemente la sua presenza. Gli incontri di formazione sono rivolti agli studenti di età compresa tra i 14-18 anni. Ogni anno il PM coinvolge oltre 150.000 studenti italiani e molte scuole ormai attuano il Progetto con ricorrenza annuale. La metodologia di comunicazione, scelta e voluta dai fruitori, è rigorosa; per questo motivo il Consiglio dei Governatori ha formalizzato l’istituzione di due Comitati del Multidistretto dedicati a questo service (Comitato di Promozione e coordinamento; Comitato scientifico). I Lions coordinano l’attuazione del Progetto nel rispetto delle linee guida; le “lezioni” sono tenute ovviamente da medici preparati (sia soci che non soci Lions) e sono preparate in accordo con società scientifiche nazionali (Oncologi, Ginecologi, Urologi, ecc).

Gli studenti compilano un questionario al termine di ogni incontro: ciò permette di ottimizzare la metodologia di comunicazione e di monitorare i risultati: armonizzazione e coordinamento sul territorio sono i punti di forza del progetto Martina. Nel corso degli anni è stato messo a punto un programma per “riportare sui banchi di scuola i genitori” in modo che siano da esempio in famiglia e in grado di dare utili informazioni anche ai figli più giovani. Per favorire gli incontri con i genitori sono stati siglati Accordi di collaborazione con la Federazione Nazionale Insegnanti e la Associazione nazionale dei genitori degli studenti. Merita menzione il contributo attivo dei Leo.I risultati in termini di efficacia nel tempo, documentati dai questionari che gli studenti compilano “negli anni successivi al corso”, sono entusiasmanti; il 50% circa degli studenti ha cambiato stile di vita ed è quindi possibile stimare che questi giovani, grazie alle informazioni ricevute, avranno una riduzione di rischio di contrarre un tumore, nell’arco della loro vita, del 30-50%.

