"Torniamo a sorridere": come diventare volontari clown di corsia

TERMOLI. "Sorridere sempre" ancora una volta in attività per creare nuovi volontari che divengano clown di corsia e allietino il ricovero di bimbi in pediatria, ma non solo.

Una vocazione, quella di essere missionari di gioia, come vengono identificati e si identificano loro stessi. E non a casa l’evento formativo si chiama “Torniamo a Sorridere”.

«Come ogni anno, è in arrivo il corso intensivo per diventare Clown della Sorridere Sempre ed entrare nella nostra associazione di volontariato.

Vuoi metterti in gioco, fare una nuova esperienza, aiutare gli altri, provare nuove emozioni?

Operiamo come volontari in ospedali, Rsa, feste in piazza, iniziative a sfondo sociale anche collaborando con altre associazioni. Svolgiamo corsi di formazione, anche nelle scuole e nei centri Oss». L’iniziativa è fissata per il prossimo weekend, 4-5 febbraio nella Galleria Civica Sant’Antonio di Termoli.

"Cambiamo il mondo un sorriso alla volta", la citazione del mago Flip.

Il corso dà la possibilità a tutti di formarsi e conoscere questa realtà e soprattutto, fare volontariato. Senza il corso base non si diventa volontari clown di corsia, occorre apprendere nozioni di improvvisazione teatrale, tecniche di psicologia relazionale, micro magia, immaginazione creativa e movimento scenico.