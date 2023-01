"framMENTI" ricorda il maestro di fotografia Antonio De Gregorio

TERMOLI. Iniziative in rampa di lancio nel 2023 col circolo Fotografico "framMENTI" di Termoli.

Dopo la faticosa pausa imposta dalle misure restrittive anti Covid, con serenità e nuove idee progettuali, l'Associazione fotografica termolese riparte con la formazione base, con i primi rudimenti di fotografia rivolti proprio ai neofiti, agli appassionati e a tutti coloro che vorranno acquisire una preparazione pratico-teorica in grado di rendere ogni partecipante padrone della materia fotografica e dell'utilizzo dei dispositivi.

La presidente del Fotocircolo - Annalisa Principi - sostenuta dal comitato direttivo composto da Michele Ciaramella (Vicepresidente) e Liberato Russo (Segretario) - evidenzia la volontà di dare più vigore alla cultura del territorio attraverso il confronto, la formazione continua, l'approfondimento, auspicando il coinvolgimento opportuno delle istituzioni locali e regionali.

"Il Fotocircolo 'framMENTI' - continua la Presidente - è e sarà sempre una grande famiglia, in cui ciascuno sarà portatore di valori, di sapere, di conoscenza. D'altro canto la cultura di un territorio, per uscire dalle secche dell'indifferenza, ha bisogno proprio della condivisione, altrimenti resterà un beneficio per pochi, condizione davvero poco lungimirante".

Con l'avvio del Corso di Fotografia, prende il via anche la "Campagna Tesseramento". "Quest’anno, la nuova tessera associativa - sottolineano i referenti del Circolo - riporta in calce un’immagine tanto cara ai termolesi, ovvero quella di un maestro della fotografia moderna e contemporanea, figlio di quella “termolesità” che rinnova le sue radici profonde proprio in quel genio, in quel talento genuino che dovremmo sempre difendere e tutelare".

L'effigie è quella di un grande maestro della fotografia e artista a tutto tondo qual era Antonio De Gregorio, il fotografo per eccellenza, che ha lasciato questa vita non molto tempo fa. La sua assenza non è e non sarà mai un vuoto assoluto, ricca com’è di storia, di gesti, di opere fotografiche di indubbio valore artistico, di studi tecnici particolari sulla luce, sulle forme e colmo di quell’amore verso il particolare, quel dettaglio non sempre colto dallo sguardo umano. Un unicum, insomma, che ha contraddistinto tutta la sua opera!

"Dedicare ad Antonio De Gregorio la nuova tessera associativa - afferma Annalisa Principi - è un vanto e un auspicio per un cammino che si rinnova ma che non dimentica le radici, il confronto, quell’incanto che si è generato tante volte nell’incontro con lui, proprio sui più disparati temi della fotografia. Siamo convinti che la nostra scelta non sia solo un gesto di riconoscimento e di stima nei suoi confronti, ma la traccia di un percorso che, spesso, ci ha visti camminare accanto a lui.

Per la foto del Maestro De Gregorio - che abbiamo voluto riprodurre sulla tessera associativa - ci preme ringraziare in modo particolare la fotografa termolese Cristina Monticone. L’immagine in questione, infatti, fa parte del suo archivio fotografico, ginepraio di ricordi affettuosi, intese professionali, collaborazioni progettuali che lei stessa ha ideato e realizzato insieme ad Antonio De Gregorio. Ringraziamo anche Simona De Gregorio, figlia del compianto Antonio, che ha condiviso la nostra idea concedendoci la facoltà di pubblicazione".