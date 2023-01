Gemellaggio rurale italo-francese a Larino: l'occhio su ceci e tintilia

LARINO. Gemellaggio culturale e didattico tra l’istituto Agrario San Pardo e la delegazione del liceo Agricolo di Saint Gaudens, località francese che si trova nei Pirenei.

Il progetto si inserisce nel programma di cooperazione Transnazionale delle “Terre Rurali d’Europa–Tre”. Il programma T.R.E. (Terre Rurali d’Europa), è il frutto di una esperienza praticata per consolidare sinergie e condividere idee ed esperienze con altre Regioni, Territori e Popolazioni Rurali d’Europa, territori e genti molto differenti tra di loro per cultura, tradizioni, stili di vita, ma tuttavia con problematiche ed aspirazioni comuni, quali la ricerca di uno stile di vita sano in un ambiente salubre, stile di vita fondato su una cultura del territorio aperta all’uso di una antica “saggezza” ed a nuove conoscenze che non rechino danno allo stesso.

Nel caso di specie, il connubio è mirato a promuovere uno scambio culturale completo tra il modello francese del liceo agricolo e quello tecnico agrario italiano, affrontando gli aspetti specifici orientati alla formazione tecnico-agraria, finalizzata alla rivitalizzazione e allo sviluppo strategico delle aree rurali e montane. A chiusura dei lavori, illustrati i risultati dello sforzo congiunto svolto, con la pianificazione dei prossimi incontri, che avverranno anche nel territorio transalpino, con la delegazione pirenaica che si è mostrata molto interessata alle colture varietali di ceci e al vitigno autoctono della Tintilia.