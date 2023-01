Verso il Carnevale 2023: martedì la presentazione della rassegna larinese

LARINO. Tutto pronto (o quasi). Si avvicina il Carnevale. La 48esima edizione della storica manifestazione carnevalesca frentana entra nel vivo.

E così, se nei capannoni, i maestri cartapestai dei sei gruppi costruttori in gara, insieme alle ragazze e ai ragazzi, stanno ultimando le loro opere d'arte, è tempo anche di presentare ufficialmente il programma di eventi che renderà uniche le quattro date previste per le sfilate: 18-19 e 25-26 febbraio.

Quattro appuntamenti con i grandi carri allegorici in cartapesta, le maschere ed i gruppi mascherati, gli appuntamenti culturali e tanto divertimento per grandi e bambini.

L'Associazione Larinella d'intesa con l'amministrazione comunale ha fissato, dunque, per il prossimo martedì, 31 gennaio alle 18 in Sala Freda, la conferenza stampa di presentazione.

Il presidente Danilo Marchitto insieme a tutto il direttivo, i rappresentanti dei carri in concorso (di prima e seconda categoria) insieme al sindaco Pino Puchetti e all'assessore Iolanda Giusti avranno modo di ribadire l'importanza della manifestazione che ricordiamo quest'anno affronterà temi di alto respiro, come sempre del resto, come il Conflitto in Ucraina, la rinascita post Covid, il futuro post bellico e la violenza sulle donne.