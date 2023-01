Solidarietà e principi cristiani per la settimana per la vita

TERMOLI. Mercoledì 1° febbraio alle ore 10, presso la sala conferenza della Curia, in piazza Sant'Antonio, si terrà la conferenza stampa, sulle Iniziative promosse dalla Diocesi Termoli-Larino, dalla pastorale della salute diocesana e dalle associazioni componenti per la Settimana per la vita 5-11 febbraio 2023.

Quest’anno, oltre che celebrare la Giornate per la Vita e la XXXI° Giornata Mondiale del Malato, le iniziative saranno rivolte, ancor più che negli anni precedenti, alla divulgazione dei principi cattolici della solidarietà e delle iniziative in atto in tale campo e alla conoscenza delle necessità socio-sanitarie del territorio diocesano nel tentativo di trovare delle soluzioni organizzate alle povertà emergenti.