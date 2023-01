Parte l'avventura dell’UniTre di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA - “Siamo pronti per iniziare le nostre attività: ora però abbiamo bisogno della vostra partecipazione”. Così la direttrice dei corsi Nicoletta Di Sciascio nell’illustrare l’offerta formativa del primo quadrimestre 2023 dell’Università delle Tre Età montenerese. “Tante idee ci hanno solleticato in questo periodo; per il momento ve ne proponiamo 16. I nostri corsi saranno soprattutto laboratoriali, alcuni un po’ più teorici ma sempre a nostro avviso molto interessanti e stimolanti”.

Oggi, lunedì 30 gennaio, apre al pubblico la segreteria UniTre, dove poter chiedere informazioni su funzionamento e attività e dove potersi iscrivere, ma anche proporre idee e offrirsi volontari come docenti. Per insegnare all’Università delle Tre Età non sono indispensabili titoli di studio, ma la preparazione dei docenti è comunque valutata e approvata dal direttivo in base a esperienze e competenze acquisite in vario modo, anche da autodidatti, e consolidate nel tempo.

La segreteria è aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16:30 alle 18:30, martedì e giovedì dalle 10:30 alle 12:00. Può iscriversi chiunque abbia compiuto sedici anni, anche non residente a Montenero, senza alcun requisito in termini di istruzione o altro. Con 20€ si diventa soci per l’anno accademico, che termina a giugno 2023; con 10€ in più si accede a uno dei corsi in calendario e se si vuole frequentare più di un corso saranno sufficienti ulteriori 5€ per ogni corso aggiuntivo al primo. I costi indicati sono da intendersi per l’intero corso e non come quota mensile.

Oltre alla segreteria, si può chiedere qualsiasi informazione ai numeri 338.4927058 e 340.9821160 o scrivendo via e-mail a unitre.montenero@gmail.com o sulla pagina Facebook “Università delle Tre Età Montenero”, dove saranno costantemente pubblicati avvisi e novità.

La sede dell’associazione è in via Massangioli 55, nei locali dell’ex biblioteca. Di seguito, in dettaglio, i corsi finora disponibili, che si svolgeranno dal 20 febbraio al 1° giugno e si attiveranno al raggiungimento di una soglia minima di 5 iscritti cadauno.

Architettura locale

Teresa D’Ascenzo, giovane architetta attiva e interessata al territorio, propone un corso in cui si toccheranno tutti gli stili architettonici e i periodi storici viaggiando tra l’alto e il basso Molise. Si parlerà delle differenze tra opere urbane e opere monumentali, di territorio antropizzato e non, di castelli e roccheforti, cattedrali e monasteri, teatri, ville, giardini e palazzi. Le lezioni saranno poco didascaliche e molto interattive.

Yoga

Teresa D’Ascenzo è anche insegnante certificata di yoga. Questo corso prevede uno stile dolce adatto a tutte le età; si lavorerà principalmente sul respiro, sulle anche e sulla colonna vertebrale. Nelle lezioni la prima parte sarà di riscaldamento, la seconda di sequenza più o meno intensa e l’ultima di rilassamento, dove si lavorerà sull’atto respiratorio per imparare a veicolarlo dove serve. Così si lavorerà su insonnia, ansia, tachicardia e patologie legate allo stress.

Come si guarda un film

Valentina Gentile è laureata in DAMS e specializzata in sceneggiatura. Col suo corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti per comprendere meglio il cinema e porsi di fronte a un’opera cinematografica con sguardo critico e analitico. Ci saranno lezioni frontali, visione e analisi di film o di loro frammenti, momenti di dialogo e confronto; in questo modo i corsisti potranno conoscere le basi del linguaggio cinematografico, analizzare gli elementi di cui è composto un film (regia, sceneggiatura, fotografia, montaggio e così via) e più in generale sapranno trasformarsi da spettatori passivi a spettatori attivi.

Emozioni: riconoscerle e gestirle per vivere meglio

Gli incontri con lo psicoterapeuta Francesco Basilico hanno come obiettivo quello di conoscere e riconoscere le nostre emozioni per imparare a gestirle, e riconoscere le emozioni altrui per poter così comprendere appieno cosa sta provando l’altro. Si imparerà come rompere i meccanismi disfunzionali per costruire relazioni più funzionali.

Conoscere e degustare l’olio

Pierluigi Cocchini, agronomo e membro di Slow Food, permetterà con le sue lezioni di conoscere gli aspetti più tecnici legati alla produzione dell’olio e quelli più intimi e sensoriali stimolati dal suo assaggio. Insegnerà a classificare i diversi tipo di olio extravergine di oliva dando soprattutto una valutazione organolettica che ha un duplice obiettivo: misurare l’intensità delle caratteristiche positive dell’olio (fruttato, amaro, piccante) e individuare l’eventuale presenza di difetti (come rancido o muffa).

Ricamo e Uncinetto

Nicoletta Tenaglia è da tantissimi anni un’amante e un’esperta di ricamo e uncinetto. Nei due laboratori, di taglio prettamente manuale, si apprenderanno le tecniche di base delle singole specialità e si potranno realizzare capi scelti dai corsisti o manufatti da utilizzare a scopo sociale.

Riciclo creativo

Daniela Di Gregorio è una maestra elementare molto fantasiosa da sempre interessata al riciclo creativo, pratica virtuosa che consente di dare una seconda vita a materiali e oggetti di scarto, trasformandoli in creazioni utili, colorate e originali. L’obiettivo del corso-laboratorio è dare vita a nuovi oggetti riciclando vecchi prodotti in disuso che altrimenti finirebbero in discarica. Si ricicleranno carta, plastica, metallo e legno per realizzare piccoli oggetti di arredo per la casa o gioielli.

Giochiamo a burraco

Il burraco è un particolare gioco di carte diffuso in Italia a metà degli anni ‘80 come variante della canasta. Esistono associazioni sportive dilettantistiche di burraco legalmente riconosciute e anche associazioni di promozione sociale dedicate. Questo corso, condotto dall’appassionata ed esperta in giochi di carte Giovanna Gentile, ha come finalità soprattutto l’aspetto ludico e sociale del ritrovarsi attorno a un tavolo da gioco.

Inglese base

Il corso di inglese della professoressa Silvia Ferrante è di livello base, quindi si partirà da zero. La docente inizierà con lo spiegare la struttura base di cui sono composte le frasi. Fornirà poi un quantitativo sufficiente di vocaboli di uso comune. Tutto questo sempre di pari passo con la corretta pronuncia, così che a fine corso gli allievi saranno in grado di formulare frasi di uso comune e fare piccole conversazioni.

Alleniamo la mente

Le professoresse di materie scientifiche Nicoletta Di Sciascio e Marina Gallo propongono un corso che mira a potenziare la memoria, la concentrazione e le capacità logiche attraverso giochi logici e matematici, l’uso della crittografia, l’ascolto di particolari brani musicali, la realizzazione di origami e di semplici programmi per robot.

Word base

Il corso sui software di elaborazione testi, anch’esso condotto dalla professoressa Di Sciascio è un corso di base. Si propone di far acquisire le competenze necessarie per aprire, chiudere e salvare un documento, per personalizzare e migliorare l’aspetto di un testo utilizzando opzioni di formato, elenchi puntati e numerati, tabelle, immagini e oggetti, intestazioni e piè di pagina; e ancora per servirsi delle funzioni “guida in linea”, “controllo ortografia e grammatica”, e per gestire la stampa dei documenti anche personalizzati.

Montenero: storia, cultura, tradizioni

Maria Teresa Bracone è stata docente di lettere alle superiori e da sempre è appassionata di storia e cultura monteneresi. Vuole condividere coi partecipanti al suo corso le scoperte fatte in anni di ricerche e stesura di libri.

Parole… per gioco e sentimento

Diana D’Aulerio ha insegnato lettere e storia alle medie dove si è occupata anche di teatro e sperimentazione linguistica. Il corso che propone prevede un’alternanza tra l’impostazione teorica e quella laboratoriale e tra fruizione e produzione, secondo l’identità e le esigenze dei corsisti. Si occuperà soprattutto di composizione di filastrocche e di poesie, di stili e modelli per l’espressione personale.

Chitarra

Alceo Colagioia è ben noto ai monteneresi e nei dintorni per la sua passione irrefrenabile per la musica e in particolare per la chitarra. Il corso che propone è per principianti e si ripromette di guidare i corsisti passo passo durante tutto il percorso. L’obiettivo è far padroneggiare le tecniche di base dello strumento: accordi, giro di sol e giro di do, il barrè, tenere il ritmo con la mano destra e così via, e quindi rendere i partecipanti in grado di imbracciare da soli una chitarra e suonare delle canzoni.

Cake design

Quella del “cake design” è una vera e propria mania esplosa negli ultimi anni e che piace trasversalmente a tutti i patiti di cucina e pasticceria. Simona Di Vito da grande appassionata lo pratica da anni, e nel suo corso spiegherà come decorare e personalizzare con la pasta di zucchero torte e pasticcini preparati a casa (al momento l’UniTre non dispone di una cucina).