Comuni Plastic Free, Montenero c'è: verso la premiazione

MONTENERO DI BISACCIA. Montenero di Bisaccia sarà premiata come Comune Plastic Free 2023.

La notizia è stata comunicata nei giorni scorsi dall’Associazione Plastic Free Odv Onlus, che ha inserito anche Montenero di Bisaccia tra i 68 Comuni italiani virtuosi che si sono contraddistinti nella difesa dell’ambiente e nella lotta contro l’inquinamento.

Un trofeo a forma di tartaruga e un attestato di virtuosità verranno assegnati l’11 marzo prossimo alle Amministrazioni comunali prescelte, all’interno di Palazzo Re Enzo a Bologna; l’evento ha ottenuto il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

“Siamo molto felici per la notizia di questo premio – dichiarano il sindaco Simona Contucci e la consigliera con delega all’Ambiente, Fiorenza Del Borrello – perché riconosce alla nostra Amministrazione l’impegno costante nei confronti dei temi ambientali.

Esprimiamo quindi la nostra grande soddisfazione e la nostra gratitudine all’Associazione Plastic Free, per il tramite del Referente per la Provincia di Campobasso Giuseppe Fabbiano, per aver individuato nel nostro operato le buone prassi e l’impegno nella lotta contro gli abbandoni illeciti, nell’opera di sensibilizzazione nei confronti del territorio, nella collaborazione con l’Associazione Plastic Free, nella gestione dei rifiuti urbani e nelle attività virtuose messe in campo dal nostro ente.

Questo riconoscimento non costituisce un punto di arrivo, ma rappresenta uno stimolo ad andare avanti e a migliorare la nostra opera di sensibilizzazione e di attenzione verso l’ambiente, attraverso attività di divulgazione e di invito all’uso responsabile della plastica, oltre che al suo corretto smaltimento”

“Sono orgoglioso di poter presenziare al riconoscimento del Comune di Montenero di Bisaccia in occasione della premiazione ufficiale dell’11 marzo a Bologna – dichiara Giuseppe Fabbiano, Referente per la Provincia di Campobasso di Plastic Free – e sono onorato di aver contribuito, seppur in minima parte, al raggiungimento di un importante punto di partenza attraverso le iniziative proposte e realizzate sul territorio. Si tratta di un punto di partenza e non di arrivo, proprio perché l’ambiente ha bisogno di una costante attenzione che oggi, come non mai, non può lasciarci indifferenti.”

All’interno di Palazzo Re Enzo a Bologna la premiazione di 68 Comuni Plastic Free 2023. L’11 marzo, all’interno di Palazzo Re Enzo, la Onlus Plastic Free premierà 68 amministrazioni comunali che si sono distinte per il proprio impegno verso l’ambiente guadagnandosi il titolo di Comune Plastic Free 2023.

Acquaviva Delle Fonti (BA), Agropoli (SA), Arcugnano (VI), Bacoli (NA), Benevento, Bergeggi (SV), Bologna, Borgo Virgilio (MN), Caivano (NA), Caorle (VE), Cassina de' Pecchi (MI), Castellarano (RE), Castelsardo (SS), Castiglione Del Lago (PG), Castro (LE), Chieti, Cittadella (PD), Corciano (PG), Cuneo, Diamante (CS), Elmas (CA), Eraclea (VE), Falciano Del Massico (CE), Favara (AG), Fermo, Ferrara, Fierozzo (TN), Firenze, Frassilongo (TN), Genova, Guardia Sanframondi (BN), Gussago (BS), Isernia, Jesolo (VE), Legnago (VR), Maddaloni (CE), Maenza (LT), Marcon (VE), Matera, Merano (BZ), Mira (VE), Mogliano Veneto (TV), Montenero Di Bisaccia (CB), Montepaone (CZ), Monterosi (VT), Mottola (TA), Palu' del Fersina (TN), Pavia, Pergine Valsugana (TN), Pesaro, Piossasco (TO), Pontecchio Polesine (RO), Prato, Roccalumera (ME), San Casciano Val Di Pesa (FI), Sanremo (IM), Sant’Orsola Terme (TN), Sasso Marconi (BO), Saviano (NA), Silvi (TE), Sperlonga (LT), Taglio Di Po (RO), Termoli (CB), Terre Del Reno (FE), Tortora (CS), Tropea (VV), Udine, Vallelaghi (TN), Vicenza sono ufficialmente Comuni Plastic Free 2023.

In un periodo di grande attenzione verso l’ambiente, il riconoscimento a Comune Plastic Free è un’idea dell’omonima associazione e ha l’obiettivo di avvicinare le istituzioni alle tematiche ambientali. I criteri di valutazione si basano su 5 pilastri fondamentali:

● lotta contro gli abbandoni illeciti;

● sensibilizzazione del territorio;

● collaborazione con l’associazione Plastic Free;

● gestione dei rifiuti urbani;

● attività virtuose dell’ente.

Un comitato interno della onlus, grazie ad una scheda di valutazione composta da 22 punti, ha valutato oltre 360 Comuni scegliendo i più virtuosi per la premiazione 2023 che si terrà a Bologna, all’interno di Palazzo Re Enzo, l’11 marzo a partire delle ore 09:00. In particolare, i 68 Comuni selezionati, riceveranno il trofeo a forma di tartaruga e l’attestato di virtuosità secondo il proprio livello di impegno, rispettivamente 1, 2 o 3 tartarughe.

L’evento dell’11 marzo sarà strutturato in 2 momenti: il mattino sarà dedicato alle premiazioni delle amministrazioni comunali, mentre il pomeriggio l’associazione, in collaborazione con il Festival Del Sarà, sarà impegnata in 2 talk show dove saranno trattate tematiche quali “La transizione è sostenibile?” e “Scelte di sostenibilità”, con illustri ospiti ed opinion leader del settore.

Plastic Free è un’associazione di volontariato, senza scopo di lucro, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, una vera e propria minaccia per il Pianeta, l’umanità e tutte le forme di vita presenti. Nel proprio impegno quotidiano realizza appuntamenti di pulizia ambientale, sensibilizzazioni nelle scuole, salvataggi di tartarughe marine e supporta enti ed aziende nella transizione ecologica. I numeri che l’associazione è riuscita ad ottenere fino ad oggi parlano di circa 3 milioni di chili di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente, di oltre 110 mila studenti sensibilizzati in più di 1.000 scuole italiane, e di 130 tartarughe marine salvate da morte certa.

Mercoledì 25 gennaio si è svolta la presentazione dei 68 Comuni Plastic Free 2023 a Roma presso la sala stampa del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica alla presenza della Viceministro On. Vannia Gava, la Dirigente del Ministero Laura D’Aprile, l’associazione Plastic Free Onlus rappresentata dal Presidente Luca De Gaetano, dal Direttore generale Lorenzo Zitignani e dal Segretario Generale Antonio Rancati e dall’ideatore del Festival del Sarà, Antonello Barone.

In merito all’iniziativa l’On. Vannia Gava, Viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica, ha dichiarato: “Un messaggio positivo, fa parte di quella cultura ambientale di cui parlo da anni. Avere associazioni che organizzano questi eventi e che accompagnano le amministrazioni nel percorso virtuoso è fondamentale. Dobbiamo far capire ai cittadini che i rifiuti vanno gestiti e che la plastica non va abbandonata”.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha valutato positivamente i criteri di valutazione predisposti dall’associazione ed ha concesso il proprio patrocinio morale all’iniziativa e alla cerimonia di premiazione che si svolgerà a Bologna l’11 marzo 2023.