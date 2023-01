Ritorna la "Meteora" della Fidapa di Termoli

TERMOLI. Si svolgerà sabato 4 febbraio alle ore 16:30 presso il cinema Sant'Antonio, la presentazione di Meteora, periodico della sezione Fidapa di Termoli che fondato nel 1986 da Wilma Costantini, prosegue il suo cammino di informazione periodica nella nuova veste grafica ed editoriale con la direzione della socia Fernanda Pugliese.

Il numero che si presenta abbraccia il biennio della presidente Angela Rusciano 1919 - 2021 e il ritardo della pubblicazione è dovuto al periodo di sospensione delle attività coincidenti con la pandemia. Tuttavia, come da prassi, la rivista divisa in sezioni tratta della vita associativa, delle direttive nazionali e delle attività del Distretto Sud Est la cui presidente è stata la socia di Termoli Anna Maria Elvira Musacchio che attualmente ricopre la carica di segretaria nazionale. Tra gli argomenti trattati, molto rilievo è stato dato alla sezione cultura che in coincidenza con le celebrazioni del Dantedì, ha sviluppato, con articoli redatti dalle socie, approfondimenti su figure femminili che a partire da alcuni personaggi di spicco della Commedia dell'Alighieri, trattano per ogni secolo una donna che col suo lavoro ed operato ha segnato il tempo.

Interessante è lo Zibaldone, diario giornaliero ai tempi della pandemia a cura della socia Anna Maria Sciarretta e i numerosi approfondimenti sui temi nazionali ed internazionali oltre alle notizie in breve che connotano il dinamismo di uno dei movimenti di opinione con maggiore rappresentanza negli organismi internazionali. Della rivista parlerà Antonello Barone ideatore del Festival del sarà - dialoghi sul futuro, che da lettore esterno e nella sua ottica di esperto in comunicazione potrà esprimere un parere sull'impegno e sui risultati di una rivista, oramai storica, e unica nel mondo della Fidapa Nazionale. Ma non solo di ciò che si è fatto ma anche delle intenzioni di quello che si farà, si parlerà nell'occasione della presentazione per tracciare una bozza degli impegni sul tema internazionale che al passo con le dinamiche delle necessità contingenti, seguirà la politica di coesione e la cooperazione che rappresentano le basi per un futuro di collaborazione da realizzare attraverso azioni di "cooperazione fiduciosa", come scrive la presidente internazionale Catherine Bassarht nella sua lettera alle presidenti.

Su questo argomento traccerá le linee essenziali la dottoressa Milena Rosa, esperta di politica di coesione e cooperazione territoriale europea. L'accoglienza e i saluti agli ospiti saranno della padrona di casa, la presidente in carica Esmeralda Pettine, del sindaco della città Francesco Roberti e della presidente nazionale Fiammetta Perrone. Quest'ultima trarrà anche le conclusioni dell'evento moderato dal direttore di Meteora Fernanda Pugliese.

