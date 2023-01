Il vescovo De Luca accolto in municipio a Ururi

URURI. Il vescovo della diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, è stato accolto oggi pomeriggio nella sala consiliare del comune di Ururi, in visita pastorale alla comunità arbereshe.

«È stato un incontro importante e proficuo, insieme abbiamo tracciato un percorso di collaborazione e attenzione specialmente per le tante criticità che il nostro territorio è costretto a subire, ma consapevoli che solo unendo le forze possiamo dare uno slancio decisivo per la nostra comunità e per il nostro territorio», le parole della sindaca Laura Greco, a nome dell'intera amministrazione.

Galleria fotografica