"Che ne sanno i 2000", un Carnevale da giovani

GUGLIONESI. Nell’aria si sente il profumo del Carnevale. E dopo anni di calma piatta anche Guglionesi torna a festeggiare la festa più colorata dell’anno grazie alla forza e caparbietà dei ragazzi dell’Agng e della pro loco Colleniso. Appuntamento, quindi, il prossimo 25 febbraio.

«Quest'anno si torna a fare sul serio e abbiamo scelto un tema che ha segnato il cambiamento di questi anni: "Che ne sanno i 2000"- scrivono sulle loro pagine social-

La giornata di sabato 25 febbraio sarà interamente dedicata alla sfilata allegorica con partenza ore 15:30 da Castellara (consigliamo di arrivare alle 14:30).

Partiremo con un piccolo carro da Castellara, attraverseremo viale Margherita per poi salire su via Capitano Verri, proseguiremo verso il Centro Storico e attraverseremo corso Conte di Torino, via Roma e termineremo nuovamente a Castellara. Il tutto arricchito dalla presenza coreografica di ben 50 bambini

La serata proseguirà con la festa su via Milano, adiacente le attività locali, dove verranno realizzati giochi per bambini, come la “Pignata di Carnevale” e il classico ballo in maschera. Ci vediamo in piazza per festeggiare insieme il Carnevale guglionesano e ricordate che verranno premiati: la maschera più bella, il gruppo mascherato e la maschera più bella baby».

Galleria fotografica