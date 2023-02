"Retieri" all'istituto comprensivo Schweitzer

TERMOLI. “Noi il mare: un legame di continuità”, il progetto nato lo scorso 14 ottobre, con l’uscita didattica dei ragazzi delle classi seconde della scuola secondaria, nel fine settimana è giunto a conclusione.

Presso il plesso di via Perrotta c’è stata la consegna degli attestati di partecipazione agli alunni che ne hanno preso parte.

Obiettivo del progetto quello di partecipare attivamente ad una serie di attività che avevano il mare come fil rouge, come punto di partenza, come un circolo virtuoso di scoperte formative volte a un impegno sociale e civico a cui ognuno di noi è chiamato. Un mare da preservare, rispettare e amare, ma soprattutto da conoscere. Il progetto, coordinato dalla professoressa Valentina Limongi e dall’insegnate Celestina Ferro, si poneva l’obiettivo di ampliare a largo raggio le conoscenze degli alunni dell’istituto mediante attività dimostrative, laboratoriali, tecnico-pratiche svolte in collaborazione con la Capitaneria di Porto, il mercato ittico, l’Op San Basso e la Guidotti Ships.

Le classi seconde della secondaria hanno anche eseguito un corso da retiere con appunto l’attestato finale ricevuto in questa giornata consegnato da parte della Federpesca e Cooperativa Op San Basso e in seguito si sono recate, per la visita e le attività didattiche, a bordo del catamarano Zenit (Guidotti ships).

A consegnare gli attestati è arrivata da Roma una dirigente dell’osservatorio della pesca, Francesca Biondo.

