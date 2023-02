"L'anello di congiunzione", lunedì la presentazione del libro di don Benito

TERMOLI. In un mondo sempre più abitato da anziani e da nonni si avverte la necessità di porre in relazione intergenerazionale gli anziani con i giovani. Solo attraverso un dialogo e una collaborazione fra le varie generazioni si può generare un anello di congiunzione che unisca, in mutuo rapporto, il mondo giovanile con quello senile. L'anziano non è un peso, non deve essere considerato uno scarto ma, nonostante la sua debolezza e fragilità, è una risorsa. I luoghi che ospitano gli anziani sono delle teche, dei santuari che custodiscono storie di vita, energie mentali, e palpiti di sentimenti esperiti e donati.

Papa Francesco, anziano tra gli anziani, attraverso le sue catechesi e l'istituzione della "Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani", ha posto in evidenza la verità che un albero, per portare frutti, necessita delle sue radici. Gli anziani e i nonni sono le radici delle giovani generazioni. Solo così ci sarà abbondanza per tutti. Nell'abbraccio generazionale tra anziani e giovani i più forti debbono prendersi cura dei più deboli.

"La Forza di una catena dipende dalla cura che viene data agli anelli più deboli" (Papa Francesco, Messaggio in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, 3 dicembre 2020). Dagli anziani e dai nonni fluisce verso i giovani una scuola di vita ricca di saggezza, sapienza, esperienza e desiderio di tramandare alle nuove generazioni la vita esperita. Dai giovani ci si attende la disponibilità, saggia e sapiente, a sapersi mettere in ascolto per imparare, custodire e seminare a loro volta ciò che accolgono in eredità dal mondo che li ha preceduti.

Papa Francesco, particolarmente attento al mondo degli anziani e dei nonni ha tenuto un ciclo di catechesi, 18 in tutto, ed ha istituito la Giornata Mondiale dei nonni e degli anziani e quest’anno sarà la terza. Il suo insegnamento è un ricco patrimonio che certamente può beneficare i diretti interessati ma anche tutti coloro che operano in loro favore nelle strutture assistenziali per anziani.

Di tutta la mole documentale che il papa ha espresso con le sue catechesi e le giornate dei nonni e degli anziani, Benito Giorgetta ha curato una raccolta in un libro dal titolo “L’anello di congiunzione”, Youcanprint, 2023. Monsignor Leonardo Sapienza, Reggente della Casa Pontificia, ha scritto la prefazione e, il direttore dell’Osservatore Romano, dottor Andrea Monda, ha curato l’introduzione.

La Onlus Iktus Casa-famiglia “Lucia e Bernardo Bertolino” si è assunta l’onere di finanziare l’iniziativa editoriale attingendo dalle risorse provenienti dal cinque per mille. Il libro sarà regalato a tutti i 1.800 residenti nelle 57 strutture assistenziali disseminate nel territorio molisano.

Il papa stesso è a conoscenza di questa iniziativa che ha approvato e fatto dono, per ogni anziano, di una sua immagine e una corona del santo rosario da lui appositamente benedette. Entrambe, a suo nome, saranno distribuite come carezza e attenzione verso il mondo senile, da lui tanto apprezzato e valorizzato.

Il titolo dell’opera: “L’anello di congiunzione” indica l’impegno che le giovani generazioni debbono riservare al mondo degli anziani dialogando con esso, interagendo e valorizzando le loro risorse che non sono solo di ordine fisico, ma morale, impreziositi dall’esemplarità con cui gli anziani hanno vissuto.

Lunedì prossimo, 6 febbraio 2023, alle ore 18, presso il Cinema Oddo a Termoli, ci sarà la presentazione del libro. Questo evento è stato inserito anche nel calendario della Settimana per la vita indetta dalla Diocesi con la collaborazione della pastorale giovanile e la pastorale della salute.

Per Ordinare il libro: https://www.youcanprint.it/lanello-di-congiunzione/b/8875ede3-d617-551a-953a-424ced1fb121 oppure on line: Amazon.it, Mondadori, Feltrinelli, IBS, Hoepli, ecc. Il ricavato sarà destinato ad attività di beneficienza in favore degli anziani.

