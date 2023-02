Colori e valori diversi indossando calzini spaiati

PALATA. L’evento si chiama “La giornata dei calzini spaiati", evento organizzato dalla scuola primaria e dell’infanzia di Palata che ha promosso un’attività didattica d’interscambio voluta e sostenuta dal dirigente scolastico il dottor Guido Rampone sul tema della diversità. I bambini dei due ordini di scuola, il preside e gli insegnanti hanno indossato calze spaiate. I bambini poi hanno recitato poesie, filastrocche e canti riferiti all’accettazione incondizionata dell’altro. Un momento bellissimo è stato rappresentato dal laboratorio di pittura che ha visto coinvolti tutti i bambini e dallo scambio dei doni tra i due segmenti scolastici. Tutti hanno partecipato con estremo entusiasmo e interesse.

L’iniziativa ha avuto come ruolo conduttore, la valorizzazione della diversità che in ogni ambito è riconosciuta e deve essere accettata come una giusta forma civile di convivenza.

