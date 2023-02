Palazzo Massa a Guglionesi si colora di rosso in vista di San Valentino

GUGLIONESI. In vista di San Valentino, i portici e lo spazio adiacente a Palazzo Massa a Guglionesi si colorano di rosso grazie all’iniziativa delle signore dell'Anteas.

Una serie di addobbi a tema, con cuori e decorazioni create personalmente dalle signore, hanno dato vita a un'atmosfera romantica e al tempo stesso accogliente in occasione dell'imminente giornata dedicata agli innamorati.

Uno splendido biglietto da visita per chi si reca nel centro storico e un'ulteriore conferma della passione e della voglia di portare avanti un percorso in grado di valorizzare il paese e di coinvolgere sempre più la cittadinanza.

L'iniziativa si inserisce infatti in una serie di attività che sono state avviate dalla riapertura di Palazzo Massa e che continueranno in futuro. Il prossimo obiettivo è quello di proporre un evento simile anche per il Carnevale, con lo scopo di far crescere ulteriormente un gruppo che è oggi composto da circa 15 signore che si adoperano per valorizzare le potenzialità della comunità di Guglionesi.