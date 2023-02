Parole di Vita alla chiesa del Crocifisso

TERMOLI. Un cammino semplice e alla portata di tutti per scoprire o ri-scoprire 10 Parole di vita. Perché tante volte chi si avvicina alla fede si ferma alla superficie, alla crosta, e non si riesce a gustarne la bellezza profonda. Per chi? Per giovani dai 18 anni in su e adulti. Per chi è curioso e vuole avvicinarsi alla fede, ma non sa da dove iniziare. Per chi si è allontanato o si sente lontano e vuole provare a ricucire. Per chi è in cammino, ma vorrebbe mettere ordine e andare a fondo. Come, dove e quando?