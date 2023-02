Non è solo una "Meteora", è la bussola della Fidapa Termoli

La Fidapa presenta Meteora: intervista alla presidente Esmeralda Pettine

TERMOLI. Nella sala del cinema Sant’Antonio, è stato presentato dalle donne della Fidapa (Federazione Italiana Donne Arte Professioni Affari) il loro periodico di cultura e informazione per il biennio 2019-2021 dopo 3 anni di assenza.

La presidente in carica, la signora Esmeralda Pettine è apparsa soddisfatta ma allo stesso tempo commossa per essere riusciti a riportare la loro testimonianza giornalistica. A dirigere la rivista una donna davvero di polso, la professoressa Fernanda Pugliese che, nel suo editoriale, racconta il passato, il presente e quel pizzico di futuro quanto basta della storia della Fidapa.

Presente anche la presidentessa nazionale Fidapa Bpw Italy, Fiammetta Perrone che nel suo intervento si è detta felice di essere dalle amiche Fidapa di Termoli perché a Termoli si trova come a casa sua e tra vere amiche.

Intervenuto anche il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Molise, Vincenzo Cimino, che ha fatto una bella sorpresa alla direttrice di Meteora Fernanda Pugliese, ricordando i trascorsi da giornalisti pionieri di questa regione, e quello di essere stato un suo allievo appena diciannovenne appena all’inizio della sua carriera giornalistica, ha donato una medaglia alla direttrice che non è riuscita a trattenere anche qualche lacrima. Del contenuto e gli argomenti contenuti nel nuovo numero di Meteora ce ne hanno parlato a parte la presidente Fidapa Termoli Esmeralda Pettine e la direttrice della rivista Fernanda Pugliese. Al tavolo dei relatori erano presenti oltre alla presidentessa termolese e la direttrice del periodico, la presidente Fidapa nazionale Fiammetta Perrone, l’assessore alla Politiche Sociali Silvana Ciciola.

«Meteora è una rivista che si pubblica ogni biennio- ha spiegato la direttrice Fernanda Pugliese- ed è abbastanza ricca perché, oltre alla realtà associativa, racconta tutte le dinamiche della Fidapa nazionale, del distretto e anche dei temi importanti. C’è stato l’anniversario del Dantedì, una bellissima rubrica “lo Zibaldone” tenuto da Annamaria Sciarretta. Meteora contiene raccomandazioni e informazioni della Fidapa nazionale, e abbiamo come riferimento politiche di coesione e cooperazione». Guardare al passato, guardando al futuro.

«Una voce in più, un pensiero in più, perché chi investe in cultura non sbaglia mai- ha dichiarato Vincenzo Cimino, presidente dell’ordine dei giornalisti del Molise- in una regione in cui l’informazione perde tasselli, voi svolgete un ruolo importante. Stiamo vivendo momenti di grande difficoltà. Da 7 quotidiani ne resta 1, quindi siamo chiamati a un grande senso di responsabilità L’informazione è il sale della vita. Sono entrato in redazione 25 anni fa grazie a Fernanda. Grazie ai suoi consigli. Fernanda se io sono qui e rappresento anche te e grazie a te. Sono venuto per consegnarti queta spilla del 60esimo anno dell’ordine, a Roma una l’hanno data a me e una è per te!”.

