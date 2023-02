Comunità energetiche rinnovabili: se ne parla a Termoli

TERMOLI. Comunità energetiche rinnovabili: una nuova opportunità per il territorio. È questo il titolo dell’incontro che si svolgerà a Termoli, il prossimo 17 febbraio alle ore 17, presso la sala convegni della EcocontrolGsm srl.

Interverranno il presidente del Cosib Roberto Di Pardo, il sindaco di Termoli e presidente della Provincia Francesco Roberti, per gli approfondimenti normativi il dottor Pierfrancesco De Curtis e per gli approfondimenti tecnico-pratici gli ingegneri Luca Di Narzo e Nicolas Fernando Marrugo Cardenaras che esporranno sui seguenti punti: “Cosa sono le comunità energetiche; requisiti minimi-tecnici per realizzarle; vantaggio economico e benefici ambientali; case study”.

Infine, per gli esempi di realizzazione e conduzione interverrà l’ingegner Gianluca Medulli.

Una Comunità Energetica (o Energy Community) è un insieme di persone che condividono energia rinnovabile e pulita, in uno scambio tra pari. Le comunità energetiche rappresentano quindi un modello innovativo per la produzione, la distribuzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Questo modello fonda i suoi valori sulla lotta allo spreco energetico e sulla condivisione di un bene fondamentale a un prezzo concorrenziale, grazie all’innovazione che sta rivoluzionando il mercato dell’energia.