«L'anello di congiunzione», tra giovani e anziani si dipinge il futuro

«L'anello di congiunzione»: intervista a don Benito Giorgetta

TERMOLI. Con un pizzico di orgoglio, vista la presenza della “nostra” Dalila Catenaro, abbiamo seguito nella serata di ieri la presentazione del nuovo progetto editoriale dato alle stampe dal parroco di San Timoteo, don Benito Giorgetta.

Nella sala del cinema Oddo e incastonato nel programma della “Settimana per la vita”, promossa a livello diocesano dalla Pastorale per la salute, lo stesso autore, assieme appunto alla scrittrice e collaboratrice di Termolionline, Dalila Catenaro, al vaticanista de “La Stampa” Domenico Agasso e al vescovo Gianfranco De Luca, ha messo a fuoco dinanzi a una platea nutrita i contenuti di un’opera che come viene rappresentato dal titolo, vuole essere “L’anello di congiunzione” tra giovani e anziani.





La prefazione del saggio è stata curata da Monsignor Leonardo Sapienza, reggente prefettura della casa pontificia e l’introduzione è stata curata dal professor Andrea Monda, direttore dell’Osservatore romano.

L’amministrazione comunale è stata rappresentata dal consigliere di maggioranza Enrico Miele. In platea anche il dirigente del commissariato Riccardo Di Vittorio e il comandante del Nucleo operativo dell'Arma Sabino D'Agnelli, il presidente della Pastorale diocesana Giovanni Fabrizio e la delegazione della Lilt, con Franco Fusco.

La Onlus Iktus Casa-famiglia “Lucia e Bernardo Bertolino” si è assunta l’onere di finanziare l’iniziativa editoriale attingendo dalle risorse provenienti dal cinque per mille. Il libro sarà regalato a tutti i 1.800 residenti nelle 57 strutture assistenziali disseminate nel territorio molisano. Il Papa stesso è a conoscenza di questa iniziativa che ha approvato e fatto dono, per ogni anziano, di una sua immagine e una corona del santo rosario da lui appositamente benedette. Entrambe, a suo nome, saranno distribuite come carezza e attenzione verso il mondo senile, da lui tanto apprezzato e valorizzato. Il Santo Padre ha voluto aggiungere un dono per tutti gli ospiti delle 57 strutture in regione, che verrà regalato assieme al saggio curato da don Benito, una coroncina del Santo rosario e un’immagine dello stesso pontefice, da lui benedette. Papa Francesco ha voluto compiere questo gesto a modi carezza per coloro che vivono lontani dalle loro famiglie e si avvicinano alla fase del tramonto della loro esistenza.

Domenico Agasso ha parlato dell’umiltà, come uno dei più grandi doni che siano mai stati dati alle persone. Ha parlato del dramma della pandemia e di come le Rsa siano diventate l’epicentro di questo infausto evento. I luoghi dove ci sono state più vittime del Covid-19 sono state proprio le strutture assistenziali. Ha ricordato anche lui, la figura di suo nonno Domenico – di cui porta fieramente il nome- anche lui giornalista e direttore del giornale “Epoca” e poi ha parlato della sua esperienza di vicinanza al Santo Padre. Di quanto Papa Francesco sia vicino al mondo degli anziani. Ha raccontato anche l’esperienza come padre e marito e di come questo abbia cambiato la sua vita.

Monsignor De Luca si è associato al concetto di tramonto dell’esistenza, dicendo come questo abbia gli stessi colori dell’aurora. Ha parlato dei contenuti del saggio di don Benito, delle 18 catechesi e ha spiegato come l’amore ci proietti verso la luce.

