"Il borgo degli innamorati", tra passione e suggestione

Il borgo degli innamorati: Paoletta Palombino

TERMOLI. Annunciato la scorsa settimana, è stata presentata stamani, in sala consiliare, la manifestazione "Il Borgo degli Innamorati”.

La manifestazione si terrà al borgo vecchio dall’11 al 14 febbraio prossimi. Quattro giorni nei quali esprimere il massimo dei sentimenti unitamente a tante sorprese tutte da scoprire.

L’evento, patrocinato dal Comune di Termoli, è stato presentato in conferenza stampa dall’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile alla presenza di Luigi Chiucconi, dell’associazione Eventi, Arte e Cultura, Paola Palombino di Turismol e Gianni Graziano di Gianni Angel’s.





Nel centro storico saranno attive diverse attrattive: dallo street food agli stand di dolciumi, oggettistica, decorazioni e istallazioni di luminarie. Fotografi professionisti faranno stupende foto agli innamorati che potranno anche essere stampate oltre la possibilità di apporre il lucchetto love negli appositi spazi.





Le vie e i vicoli dell’amore, poesie e musiche lungo il percorso allieteranno la passeggiata degli innamorati. Non poteva mancare il tour love della Turismol per i 4 giorni dove si avrà l’occasione di visitare i monumenti della città antica e le botteghe d’artigianato e, tra un selfie e l’altro affacciarsi al famoso balcone di Romeo&Giulietta dedicando versi d’amore alla propria amata o amato. Già due anni fa prima della pandemia, la Turismol mise su una nuova idea dedicata proprio agli innamorati allestendo segnaletiche dell’amore per tutta la città antica riscuotendo un grande successo a suon di selfielove con #unbacionelborgotermoli.





Questo evento ha tra gli obiettivi principali la destagionalizzazione del turismo che per Termoli è attivo soprattutto nei mesi estivi e supportare le attività commerciali, di ristorazione e le strutture alberghiere creando una ulteriore attrattiva sul territorio per i prossimi anni.