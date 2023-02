Studenti a teatro in lingua inglese

LARINO. Il teatro ha una potenza evocativa unica nel suscitare emozioni profonde che aiutano lo spettatore a riflettere su tematiche universali di grande valenza morale, esistenziale e civile. Meravigliosa esperienza quella vissuta dagli studenti delle classi quarte e quinte del liceo D'Ovidio di Larino che, nella fantastica cornice del Cinema Massimo di Pescara, nella giornata di ieri, mercoledì 8 febbraio 2023, hanno assistito alla magistrale interpretazione di “Animal Farm” di G.Orwell. Un romanzo distopico, una satira allegorica contro i regimi totalitari di ieri e di oggi, che mortificano e offendono brutalmente la dignità dell’uomo.

La performance è stata magistralmente realizzata da attori professionisti, tutti rigorosamente di madrelingua, della Compagnia Teatrale Palketto Stage. La compagnia inglese, che fa tappa solo in alcune città italiane, opera in questo settore da 35 anni ed è l’unica riconosciuta dal ministero dei Beni culturali per l’esclusiva ed originale attività; Palketto Stage ha inoltre ricevuto il patrocinio di Agis Scuola per l’alto valore artistico e culturale dell’attività teatrale svolta per le scuole.

