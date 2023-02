“In ricordo di un uomo, Guglielmo Giardino”

LARINO. “In ricordo di un uomo, Guglielmo Giardino”, è il titolo dell’evento che omaggerà il dottor Guglielmo Giardino, ex sindaco di Larino e apprezzato medico di famiglia, venerdì 10 febbraio, a quattro anni della sua scomparsa.

L’evento, organizzato dal Lions club Larino con la collaborazione del Comune frentano, d’intesa con la famiglia, si terrà alle ore 17.30, presso la Sala Freda del Palazzo Ducale, luogo caro al dottor Giardino che lo ha visto primo cittadino della città frentana per due mandati.

Il dottor Guglielmo Giardino, stimatissima persona, socio fondatore del Lions club Larino, ha rivestito anche il ruolo di presidente dal 2000 al 2002, in seguito Officer Distrettuale. Grande la sua considerazione anche nel Distretto Lions, dove ha fatto dei principi lionistici un modo di essere. Un uomo che si è speso molto per la sua comunità come medico di base del territorio e poi sindaco della città di Larino. Una professionalità indiscussa, la sua, che lo ha portato ad operare con nobili principi avvicinandolo all’intera collettività. Un politico tenace, equilibrato la cui saggezza è ben sedimentata nei ricordi degli amici che hanno condiviso con lui i percorsi. Una operosità costante che ha evidenziato l’attaccamento alla comunità, ai bisogni collettivi espressi con lungimiranza di azioni.

Venerdì 10 febbraio, dopo i saluti del presidente del Lions club Larino Pasquale Gioia e del sindaco della cittadina frentana Giuseppe Puchetti saranno in tanti, personalità illustre e amici del dottor Giardino, che porteranno una loro testimonianza con interventi programmati coordinati da Graziella Vizzarri. L’evento sarà arricchito da intermezzi musicali del gruppo “Napulammore” e reading del poeta Enzo Bacca. La comunità frentana omaggerà un amico, una grande persona che ha scritto un pezzo di storia della sua Larino tracciando sentieri emozionali.

