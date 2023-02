"Dai colore alla vita", premiati studenti e parrocchie

TERMOLI. Si conclude domani, sabato 11 febbraio, la “Settimana per la Vita”, diversi i momenti d’incontro da domenica scorsa, tra cui l’abbraccio del mondo diocesano a quello della scuola dell’obbligo, avvenuto ieri mattina nella sala dell’ex cinema Sant’Antonio, dove scolari e studenti, dagli 8 ai 14 anni, sono stati premiati per aver preso parte al concorso “Dai colore alla vita”. Sul palco il vescovo Gianfranco De Luca, assieme alle altre autorità. Il concorso era rivolto alle scuole elementari e medie del basso Molise e ai corsi di catechismo delle parrocchie territoriali della diocesi di Termoli-Larino.

«Sono diverse le situazioni della nostra realtà locale e regionale in cui le persone vivono in condizioni disagiate, “stinte”, come se avessero perso i “colori” di alcuni elementi essenziali alla vita: la salute fisica, la serenità, la pace, la gioia, l’allegria, la concordia, l’accoglienza, la speranza…

Tutti possiamo portare il nostro contributo per ridare un po’ di “vivacità e tono aquei colori” e permettere che la vita riprenda la Luce! Vuoi provarci? Basta osservare intorno a te, ascoltare con attenzione quanto accade… cogliere chi ha perso i “colori della sua esistenza”, un volto triste… una famiglia divisa, un malato, un disoccupato e quanti altri ancora che hanno perso la speranza, la Luce nei loro occhi… Trova un caso che ti colpisce e dicci cosa vorresti fare per cambiarlo come vorresti che fosse “a colori” e non più “stinto” e né “in bianco e nero.” Dai provaci!»

Questo l’invito ai ragazzi e ai bambini del basso Molise, numerosi quello che l’hanno raccolto.

Assieme al presule, anche il presidente della Pastorale diocesana per la salute, Giovanni Fabrizio e l’assessore alla Cultura del comune di Termoli, Michele Barile.

In sala le parrocchie di San Pietro e Paolo e Carmelo di Termoli, gli istituti comprensivi “Achille Pace” (che ha conquistato un primo e due secondi posti con le classi quinte), Schweitzer, Brigida, la scuola Campolieti, le delegazioni degli istituti di Petacciato, Montenero e anche il plesso di Mafalda.

Il tema da trattare doveva trarre spunto da una reale situazione del nostro territorio o da un episodio di rilevanza nazionale o internazionale, con materiale audiovisivo di durata massima di 5 minuti, pittura o altro elaborato grafico, oppure elaborato scritto.

A ogni iscritto al concorso (singolo, gruppo o classe) è stata donata una piantina di olivo da trapiantare.

Le classi vincitrici hanno ricevuto, per ciascuna categoria 3 premi in buoni per materiale didattico.

Galleria fotografica