Una primula per aiutare l'associazione: Movimento per la vita vicino alle giovani mamme

TERMOLI. Scegliere sempre la vita, anche quando questo sembra difficile o si ha paura di essere lasciati soli prima di affrontare una gravidanza o possono sorgere dubbi e insicurezze, specie quando si è molto giovani. Una vita bella da amare, rispettare, custodire a ogni età, dal concepimento al suo termine naturale.

In tanti hanno partecipato all'iniziativa promossa dal Movimento per la vita di Termoli che in occasione della Settimana per la vita ha rinnovato l'appuntamento delle primule solidali. Una piccola offerta per ricevere una piantina e sostenere le attività dell'associazione aiutando così ragazze che scelgono di non abortire, giovani madri in difficoltà, altre situazioni di disagio segnalate sul territorio.

"Siamo qui – spiega Rita Colecchia, presidente della Federazione regionale del Movimento per la vita – per essere vicini a tutte le ragazze in attesa, alle giovani madri che hanno bisogno di aiuto, per dire con sincerità non devono sentirsi sole e che ci sarà sempre qualcuno che si prenderà cura di loro, che le accompagnerà, insieme ai propri compagni di vita, alle famiglie e anche se sono sole. Aprire così sempre il cuore alla bellezza di una piccola vita che verrà alla luce, con gli occhi desiderosi di scoprire il mondo e di dire con amore mamma e papà vi voglio bene, vi ringrazio per aver deciso di accogliermi in mezzo a voi".

Domenica 5 febbraio 2023, 45esima Giornata per la vita, l’associazione, guidata a Termoli da Domenica Burdi, ha preso parte alla santa messa nella chiesa di San Timoteo celebrata da don Benito Giorgetta per condividere anche nella preghiera un percorso di amore e vicinanza a tutti.

Tra le ultime iniziative, possibile proprio grazie anche all'aiuto di tante persone che hanno offerto il loro contributo, ci sono tre giovani madri che hanno seguito un corso per diventare operatrici socio-sanitarie e altre ragazze cui viene assicurato un accompagnamento psicologico ed economico. Opportunità anche con le borse lavoro e, in accordo con la sede nazionale, si cercherà di ripetere il progetto per diventare Oss in collaborazione con Scuola e Lavoro di Termoli. È dunque importante sostenere il Movimento per la Vita perché dietro ogni piccolo e grande gesto di aiuto c'è una persona in difficoltà che ha la possibilità di scegliere la vita, anche quando non si è pronti a una maternità, a crescere una bimba o un bimbo insieme a un giovane padre.

L'associazione ringrazia di cuore la Pastorale diocesana della salute e il responsabile Giovanni Fabrizio, tutti i parroci e i volontari che hanno messo a disposizione le chiese e altri spazi per poter distribuire le piantine in vari comuni del Basso Molise. Per qualsiasi informazione è possibile contattare l'associazione al numero: 349.3413357.

