“Allenati alla Pace”, il motto di parrocchie e scout termolesi

TERMOLI. Grande partecipazione ed entusiasmo alla Festa della Pace che si è svolta all’auditorium di Santa Maria degli Angeli ieri pomeriggio.

Le parrocchie Carmelo, Sacro Cuore, Crocifisso, San Pietro e il gruppo Agesci Santa Maria degli Angeli hanno riunito i ragazzi al grido “Allenati alla Pace”. Un lavoro già iniziato durante i corsi di catechismo quando i ragazzi hanno preparato bellissimi e significativi cartelloni e striscioni che hanno adornato la sala.

In un momento storico molto difficile, dove la guerra continua a disseminare morte e povertà, in ogni angolo del mondo vicino a noi in Ucraina ma anche in Siria, Pakistan, Sudano e purtroppo tantissimi altri luoghi, si è voluto creare un momento di riflessione e preghiera sulla Pace, una parola piccola, piccola ma che ha grandi effetti e genera amore e fratellanza, speranza per il futuro e vita.

Il pomeriggio si è aperto con il canto intonato dai ragazzi del Crocifisso sulle note di “La pace è un dono”. A seguire la preghiera condotta da don Alessio che si è conclusa con la toccante testimonianza di Lorena, atleta paralimpica. E poi spazio ai giochi di squadra e infine la merenda.

Galleria fotografica