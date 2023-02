Quattro nuovi spettacoli nella rassegna teatrale frentana

LARINO. Il grande successo che sta ottenendo la Stagione Teatrale Frentana 2023 e un Cinema Teatro Risorgimento sempre pieno hanno portato l'Amministrazione comunale di Larino e la Uilt Molise alla scelta di ampliare il già ricco programma della rassegna con quattro nuovi spettacoli.

A febbraio Larino ospiterà ancora la compagnia campobassana dei NapoleSani con "L'occasione fa l'uomo ladro", in programma venerdì 17 alle 20.30, e Quelli che...IL TEATRO direttamente da Nola (NA), con il comico napoletano Marco Lanzuise, in "Grossi Affari in famiglia", venerdì 24 alla stessa ora.

A marzo, alle date già in programma, si aggiungono quella di sabato 4 con "Luigino Cintalarga" della compagnia ururese Sorrisi e Follie, quella di venerdì 24 con i Sceme Sembe Nuje di Santa Croce di Magliano e la loro commedia "I soldi non fanno la felicità... Specialmende quanne so poche" e infine, dopo il grande successo al Teatro Fulvio di Guglionesi, la compagnia dei Dialettanti proporrà anche al Risorgimento di Larino "I Rzzll d na vicchj", venerdì 31 marzo.

Di seguito, alcune comunicazioni importanti.

Lo spettacolo del 17 febbraio, così come le altre tre nuove date, non è compreso nell'abbonamento. È possibile, per chi è già abbonato, richiedere una integrazione allo stesso al costo di 20 euro, prenotabile inviando una email a larino.cultura@gmail.com o recandosi presso la Biblioteca Comunale di Larino dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Per i non abbonati: è possibile acquistare l'abbonamento per il prosieguo della Stagione Teatrale Frentana al costo di 35 euro, ed è possibile acquistare i biglietti in prevendita per il prossimo spettacolo, ma è necessario, per prenotare i posti a sedere, recarsi presso la Biblioteca Comunale di Larino dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 o direttamente all'ingresso del Cinema Teatro Risorgimento venerdì 17 febbraio dalle 18.00 alle 20.00.

