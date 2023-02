Al servizio della comunità, il ricordo dell'ex sindaco Guglielmo Giardino

LARINO. Quattro anni senza una figura cardine della comunità frentana, come il medico e due volte sindaco Guglielmo Giardino, la cui scomparsa creò un sentimento di cordoglio pressoché unanime a Larino. “In ricordo di un uomo, Guglielmo Giardino”, è il tiolo dell’evento che lo ha omaggiato, venerdì sera, nella Sala Freda di Palazzo Ducale. Un momento commemorativo vissuto col territorio, ma soprattutto con la famiglia Giardino, per iniziativa dei Lions e dell’amministrazione comunale. Presenti anche il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, e l’ex Governatore Michele Iorio. Socio fondatore del Lions club Larino, Giardino ha rivestito anche il ruolo di presidente dal 2000 al 2002, in seguito Officer Distrettuale.

Grande la sua considerazione anche nel Distretto Lions, dove ha fatto dei principi lionistici un modo di essere. «Un uomo che si è speso molto per la sua comunità come medico di base del territorio e poi sindaco della città di Larino. Una professionalità indiscussa, la sua, che lo ha portato ad operare con nobili principi avvicinandolo all’intera collettività. Un politico tenace, equilibrato la cui saggezza è ben sedimentata nei ricordi degli amici che hanno condiviso con lui i percorsi. Una operosità costante che ha evidenziato l’attaccamento alla comunità, ai bisogni collettivi espressi con lungimiranza di azioni», la presentazione del Lions club. Nel ruolo di moderatrice Graziella Vizzarri, che ha introdotto anche il contributo artistico del poeta Enzo Bacca e del trio dei NapulAmmore. Eseguite melodie che erano care all’ex primo cittadino. Non banale la scelta di porre una sedia vuota al centro, di chi ha operato sempre nel concreto, anche a dispetto della scena principale che non amava calcare. I familiari lo hanno voluto ricordare anche portando a Palazzo Ducale degli oggetti che lo rappresentavano, magari in una dimensione più privata e personale, medaglie, alcuni libri, la cara e sempre presente borsa di medico di famiglia. In prima fila la moglie Giulia e il figlio Nicola, amministratore comunale che ne ha ereditato la cura del bene collettivo, con loro anche l’altra figlia Mariagrazia e il nipotino Pako, ma di familiari ce n’erano diversi.

La prima esibizione dei NapulAmmore ha poi segnato l’inizio dell’evento, scandito da un applauso sincero, poi la parola è andata al sindaco Giuseppe Puchetti, che lo ha avversato anche dai banchi di opposizione. Ma Puchetti ne ha ricordato la capacità trovare sempre la quadra su ogni problema, con operatività amministrativa e doti umane. Il Lions club, che ha organizzato la manifestazione, è stato rappresentato dal presidente Pasquale Gioia: «Era un nostro dovere, se non un obbligo ricordare Guglielmo. Per 25 anni mio medico di famiglia, amico, socio fondatore di questo club, esponente di quella Democrazia Cristiana che nel 1992, quando io rivestivo la carica di segretario cittadino, non solo lo candidò alle elezioni ma lo scelse in seguito per ricoprire la carica di primo cittadino». Subito dopo l’intermezzo poetico di Enzo Bacca, spazio alla rappresentanza dell’Ordine provinciale dei medici, con Giovina Vincelli e l’ex presidente Gennaro Barone. La prima ha portato la testimonianza della categoria ma anche ricordi del cuore, di lei bambina che insieme al suo papà, l’indimenticabile dottore Augusto Vincelli, si recava proprio da Guglielmo per una vaccinazione e che poi crescendo, studiando insieme al figlio Nicola, ha avuto modo di conoscerlo, apprezzarlo e capire quanto vera passione profondeva nella sua professione. Quella stessa passione sottolineata anche da Barone che ha definito Guglielmo Giardino come quel medico che con il suo esemplare comportamento ha insegnato a tanti tante cose. Un maestro di medicina, il classico medico su cui i pazienti riversano segreti ed ansie, non burocratizzato ma teso sempre ai suoi pazienti, alla risoluzione dei loro problemi. Non è mancato il tributo di Rino Trivisonno: «Non siamo stati mai nemici. In lui ho trovato davvero il senso di quella frase che recita “Un amico che ti conosce molto bene e nonostante tutto continua a frequentarti”. Se penso oggi ad un amico io penso a Guglielmo». Enzo Bacca si è prodigato anche nel rievocare il discorso di insediamento da sindaco al primo mandato, quando ancora non c’era l’elezione diretta del primo cittadino, ma veniva eletto dal Consiglio comunale, parliamo del 1992, ben 31 anni fa. Discorso commentato da Iorio come “Lezione politica” di un uomo pragmatico e devoto al bene comune, ma sempre nel solco del dialogo a 360 gradi.

Prima manifestazione pubblica anche per il neo presidente dell’ordine degli avvocati di Larino, Michele Urbano, che di Giardino fu assessore dal 2008 al 2013. Urbano ha tracciato un ricordo del cuore di una persona che amava Larino e che ha ricevuto purtroppo critiche infondate ed immotivate da cui però è uscito sempre indenne. Urbano di lui conserva gelosamente nel suo studio una foto a cui spesso rivolge un pensiero e «senza volerlo Guglielmo ancora oggi mi fa trovare le risposte che cerco». Un altro ex amministratore, Massimo Starita, ne ha dipinto i passi compiuti assieme: «Difficile parlare di lui in questo momento, voglio però anticiparvi che insieme a Guerino Trivisonno e Nicola De Francesco lo ricorderemo per sempre, all’interno di un volume che riusciremo primo o poi a realizzare sui personaggi larinesi e Guglielmo avrà un posto importante in questo volume». Tra gli ultimi interventi, quello di Micone, che rimarcato l’amore viscerale che Guglielmo aveva per Larino e per il suo territorio. «Una persona che sapeva ascoltare e sentire i bisogni degli altri, si metteva a disposizione degli altri, metteva a disposizione il suo tempo per costruire e mai a distruggere.

È più facile essere eroi che gentiluomini -citando Pirandello – Guglielmo è stato un gentiluomo». Infine, Noemi Petti della Fidapa e del presidente del Consiglio comunale, Antonio Vesce: «Voglio ringraziare Guglielmo per tutto quello che ha fatto per la nostra famiglia. Quando mio fratello Gianni che oggi è da qualche parte con Guglielmo, divenne chirurgo cardiovascolare. Guglielmo mi chiamò e mi disse il mio studio è il suo studio, ti chiedo solo di chiedergli di avere un particolare sconto per i larinesi ma che dico certamente tuo fratello lo farà». Le parole del figlio Nicola Giardino hanno chiuso la commemorazione, emozionante. Ha ringraziato tutti i presenti, tutti coloro che hanno voluto ricordare papà Guglielmo e il Lions che ha realizzato l’incontro. La foto di gruppo è stata poi “avvolta” dal brano “L'uomo in frack”, di Domenico Modugno, quasi la sua colonna sonora.

Galleria fotografica