“Dall’idea al segno”, incontro con Lello Muzio

TERMOLI. “Dall’idea al segno”, la traccia prodotta dall’ascolto di sé stessi, la sintesi perfetta di un linguaggio – il nostro – che comunica, attraverso una visione introspettiva, ciò che siamo e come amiamo interpretare quel che ci circonda. La fotografia è soprattutto un percorso esperienziale, è studio e ricerca e – dunque - non solo una mera riproduzione del reale. La fotografia è un’opportunità per raccontare la vita, attraverso le proprie personali esperienze. Senza questo passaggio, mancherebbe di artisticità, di autorevolezza, di quel carisma che fa la differenza e che diviene un valore prezioso oltre ogni tecnicismo. Per questo, il Circolo Fotografico “framMENTI”, intende presentare questo percorso – che è un vero e proprio laboratorio sperimentale.

E ciò verrà realizzato attraverso la competenza e l’abilità di Lello Muzio, artista e fotografo a tutto tondo, molisano doc, pluripremiato per i tanti progetti artistici presentati e per le sue mirabili opere fotografiche. Sarà la multidisciplinarità e l’autorialità il comune denominatore degli incontri che animeranno il laboratorio esperienziale curato da Lello Muzio e che - salvo imprevisti - inizierà nel prossimo mese di marzo proprio nella città adriatica. Invitiamo pertanto quanti fossero interessati a partecipare all’incontro informativo e formativo che si terrà a Termoli - alla presenza dell’autore - secondo quanto riportato in locandina. Per l’occasione, proseguirà la campagna tesseramento del Circolo Fotografico “framMENTI” che darà occasione - a quanti lo vorranno - di aderire all’associazione e partecipare alle iniziative in calendario per tutto l’anno 2023.

