“Siate unici e coltivate la vostra energia”, il vescovo incontra gli studenti

PORTOCANNONE. Il vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca, in occasione della visita pastorale nei Comuni di Ururi, di San Martino in Pensilis e di Portocannone, ha abbracciato la comunità scolastica concludendo oggi il ciclo di incontri nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, accolto con gioia dagli alunni e dalle alunne di Portocannone.

Il viaggio tra le classi dell’I.C. “J. Dewey” è iniziato nella mattinata di mercoledì 25 gennaio, incontrando gli studenti dei tre ordini dei plessi di San Martino in Pensilis., proseguendo il 02 febbraio a Ururi. Le classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado si sono riunite per rivolgere delle domande al Vescovo e accoglierlo con calorosi canti.

Gli incontri, preceduti da discussioni e riflessioni preparatorie, sono stati partecipati e coinvolgenti, nonché improntati all’ascolto e al dialogo per consolidare il legame tra i giovani e la Chiesa. Alcuni alunni della scuola, infatti, hanno rivolto quesiti sul mondo attuale e sulla sua esperienza personale, domande alle quali il Vescovo ha risposto con gioia ed entusiasmo. Sua Eccellenza ha esaudito tutte le curiosità degli studenti, raccontando anche come vive la sua giornata: si alza presto al mattino e inizia con la preghiera che lo accompagna per tutta la giornata, lavora nel suo ufficio e accoglie tutti i fratelli che hanno bisogno di lui.

Monsignor De Luca ha poi invitato i ragazzi a mettere sempre al centro della loro vita Dio- “É il nostro complice più grande che non ci tradirà mai”, inoltre ha sottolineato l’importanza di essere sempre se stessi, di coltivare la propria unicità e di inseguire i propri sogni e ideali. Non a caso ha salutato gli alunni con una delle massime coniate dallo studente italiano beatificato il 10 ottobre 2020 da Papa Francesco, Carlo Acutis: “Tutti nasciamo come degli originali, ma molti di noi muoiono come fotocopie”, frase di un significato straordinario in una società come la nostra predominata dal conformismo e dall’ossessione per la moda. La dirigente ha ringraziato pubblicamente il nostro Vescovo e le guide spirituali delle Parrocchie di Ururi, di San Martino in Pensilis e di Portocannone, rispettivamente don Michele, don Nicola e don Fernando con i quali la scuola armonizza la missione educativa. Davvero un incontro importante, a dimostrazione del fatto che la Chiesa sa ascoltare i giovani.

