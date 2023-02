Bit di Milano, Vittorio Brumotti in visita allo stand molisano

MILANO. Il Sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi visita lo stand del Molise nel secondo giorno della Borsa internazionale del Turismo di Milano.

Accolto dal Commissario straordinario dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo Remo Di Giandomenico, ha visitato l’area espositiva con il labirinto che raffigura il Teatro sannitico di Pietrabbondante per poi lanciarsi in una “performance” musicale suonando la batteria.

Prima di andare via, ha lanciato un appello affinché il Molise resti un territorio protetto.

“Il Molise occorre difenderlo dall'aggressione al paesaggio, dal fotovoltaico, dall'eolico, dalla stupidità – ha dichiarato -. L'appello che faccio è perché il Molise rimanga per sempre un luogo di protezione e un luogo protetto".

Nel pomeriggio, il campione di bike trial e conduttore televisivo Vittorio Brumotti che ha dialogato con Di Giandomenico.

Una giornata intensa per gli operatori del Molise tra una folla di visitatori e buyers. Molto partecipate anche le conferenze svoltesi nel corso della giornata.

Alle 11 si è tenuto l’incontro dal titolo: “Alberghi diffusi, una risorsa per i piccoli borghi” dell’associazione italiana Alberghi Diffusi con il Presidente nazionale Adi Giancarlo Dall’Ara collegato da remoto. "Oggi Adi può contare su oltre 250 alberghi diffusi in Italia – dichiara - a cui si aggiungono 50 alberghi diffusi esteri tra cui il primo albergo diffuso dell'Albania e la presenza in 3 continenti”.

Nel primo pomeriggio il convegno dal titolo: “L’Agriturismo per uno sviluppo sostenibile del territorio” con Mario Grillo, Presidente nazionale di Turismo Verde, l’Associazione agrituristica promossa da Cia-Agricoltori italiani e Fausto Faggioli, Project Manager e Territorial Marketing manager per lo sviluppo sostenibile.

"L'agriturismo è l'eccellenza dell'agricoltura visto che si tratta di un'azienda agricola con un alloggio ed è l'essenza della sostenibilità – spiega Grillo - che da anni crea la cosa più importante del mondo, il cibo. Ma è anche fattoria didattica o sociale, siamo essenza della ruralità, presidio di uomo sul territorio. Sono custodi del mondo e del futuro”.

Si è proseguito con la conferenza dedicata alle Pro dal tema: “Il ruolo delle Pro loco come risorsa fondamentale per la salvaguardia delle tradizioni e la promozione dei piccoli paesi” con Antonio La Spina, Presidente nazionale Pro loco italiane, Federico Carner Assessore Turismo Regione Veneto, Sandro Pappalardo esponente del Cda di Enit, Ente nazionale del Turismo in Italia, Cono Antonio Catrini Direttore generale Assessorato Turismo Regione Sicilia, Fernando Tomasello Vice Presidente Unpli, Pietro Segalini Presidente Unpli Lombardia, Stefano Raso Vice Presidente Unpli Piemonte, Rocco Laucello Presidente Unpli Puglia, Max Falerni Presidente Unpli Emilia Romagna, Pierfranco De Marco componente Cda Unpli.

Il programma di domani, 14 febbraio, è dedicato al “Discover Molise"; presentazione delle offerte turistiche molisane.

