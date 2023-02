Sanda e Fabrizio si innamorano ad Amazon: "Il posto giusto per costruire una famiglia"

SAN SALVO. Ad Amazon di San Salvo arriva una proposta di matrimonio fuori dagli schemi. A farla è Fabrizio a Sanda, entrambi dipendenti del polo logistico.

Dopo differenti esperienze lavorative che l’hanno portata anche a vivere all’estero, Sanda, 24 anni e originaria del Veneto, a fine 2019 viveva in Emilia-Romagna e lavorava nel settore della ristorazione. Con l’arrivo del Covid nel 2020 Sanda, come moltissimi, si è però dovuta completamente reinventare data la profonda crisi subita dalla ristorazione ed ha individuato in Amazon un’opportunità. Ha iniziato così il suo percorso di carriera in azienda con il ruolo di operatore di magazzino a supporto del lancio del centro di distribuzione robotico di Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, avvenuto nel 2020. “Ho sempre pensato che l’azienda fosse un ambiente di lavoro non particolarmente affine al mio modo di essere. Quando è emersa questa opportunità in Amazon non nego di aver avuto una certa titubanza iniziale, avevo paura di non essere adatta alle logiche aziendali. Ma appena ho iniziato, ho dovuto subito ricredermi. In poco tempo ho trovato nei nuovi colleghi una famiglia, amici, un ambiente in cui potersi confrontare e crescere sia come persona che come professionista”.

Proprio a Castelguglielmo Sanda incontra Fabrizio, 34 anni, originario di Palmì in Calabria che, dopo aver iniziato a lavorare in un centro logistico Amazon a Roma, ha colto l’occasione di crescere professionalmente trasferendosi in Veneto per seguire il lancio del nuovo polo. “In Amazon a Roma ho avuto la possibilità di seguire un corso di formazione interno come Amnesty Responder, un tipo di professionalità specifica e presente solo nei centri di distribuzione robotici che si occupa della gestione e del corretto funzionamento delle tecnologie presenti sul piano robotico. Queste competenze mi hanno permesso di costruire un mio percorso di carriera”.

Insieme, Fabrizio e Sanda, si rendono conto di voler cambiare regione e appena si aprono le nuove posizione per il centro di San Salvo, chiedono il trasferimento. A San Salvo, Sanda diventa team Leader, mentre Fabrizio conferma la sua posizione di Lead già ottenuta in Veneto e grazie alla tranquillità economica offerta da un posto di lavoro stabile, decidono di fare il grande passo. È Sanda a prendere l’iniziativa per prima. Ma ha bisogno di complici che, in questo caso, si rivelano essere il suo responsabile e i suoi colleghi del centro. Grazie a loro Sanda rende la dichiarazione una vera e propria festa.

“Volevo sorprendere Fabrizio con qualcosa di diverso e originale. Gli ho fatto la proposta in magazzino, davanti a tutti i nostri colleghi, molti dei quali diventati amici. Ho scelto il luogo di lavoro perché è in Amazon che ci siamo incontrati ed è grazie alla stabilità che ci ha permesso di avere se oggi possiamo immaginarci una vita insieme serena” racconta Sanda che continua “Volevo creare un ricordo speciale di questo momento, un ricordo unico. Una storia da poter raccontare ai nostri figli”. “San Salvo è il luogo perfetto dove fermarci. È a metà strada tra il Veneto di Sanda e la mia Calabria. Abbiamo trovato quell’ambiente familiare che sin da subito ci ha fatto sentire a casa”, conclude Fabrizio.

