Sogni, segni e disegni all'istituto Majorana

TERMOLI. Le classi del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate del Majorana ed alcune classi dell’indirizzo di Informatica hanno avuto il piacere di ospitare il professor Nicola D'Ascenzo e di ascoltare l’interessante racconto della sua esperienza di uomo e di scienziato votato alla ricerca.

Nicola D'Ascenzo, termolese, è professore ordinario di Fisica Applicata, con pluriennale esperienza all’estero, e oggi, in Italia, Direttore del Dipartimento di Innovazione in Ingegneria e Fisica presso l’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed I.R.C.C.S di Pozzilli, dove coordina ambiziosi progetti scientifici.

L’incontro, come ha ricordato, dopo i saluti di benvenuto, il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Maddalena Chimisso, si inquadra nell’ambito di appuntamenti formativi organizzati dalla scuola, nell’intento di promuovere la crescita umana e professionale dei propri allievi, all’interno di un percorso di istruzione completo e consapevole in cui storie come quella dell’ospite di oggi si presentino ai ragazzi come esempi di eccellenza in campo scientifico, realizzabili con impegno serio e lucidità di intenti.

L’approccio del professore è stato immediatamente dei più empatici e diretti: ne è testimonianza il fatto che per due ore la platea si è mostrata concentrata e partecipe, nell’ambito di una discussione che ha trattato con chiarezza temi complessi come l’applicazione della Fisica alle neuroscienze ed alla tecnologia diagnostica in campo oncologico, spiegando quale supporto prezioso discipline come la Matematica, la Fisica, l’Informatica, materie curriculari per eccellenza in una scuola come il Majorana, possano offrire alla Medicina ed, in particolare, alla ricerca biomedica.

Il professore D'Ascenzo ha spronato i ragazzi ad essere innanzitutto curiosi, disponibili alla conoscenza di luoghi e culture diverse, pronti a mettersi sempre in discussione in un lavoro di ricerca che è frutto di impegno e di collaborazione con i colleghi, un lavoro che è fatto di sacrifici, certo, ma anche di incontri importanti che possono far prendere alla vita una direzione imprevista ma umanamente ricca e stimolante, sorprendentemente produttiva.

Raccontando della sua esperienza professionale, che lo ha portato da Termoli a Pisa, da Amburgo a Mosca, da Kaliningrad a Wuhan, con tappe intermedie tra Stati Uniti ed altri Stati Europei, il professor D'Ascenzo ha spiegato ai ragazzi come sia stato possibile, nel suo caso, passare da una formazione scientifica pura, sostanziata di Fisica delle particelle e Matematica applicata, allo studio di modelli informatici ed algoritmi statistici applicati alla ricerca in campo biomedico. Il racconto, costellato di episodi divertenti e surreali che hanno spogliato la figura del ricercatore della sua aura accademica e distante dal mondo dei giovani, ha sicuramente affascinato i ragazzi e li ha spinti a vincere ritrosie e pudori, partecipando alle domande provocatorie ed “intime” del professore.

Oggi si è parlato di sogni, quelli che ognuno dovrebbe avere quando pensa al proprio futuro, sogni “scomodi” a volte, che spingono a metterti in discussione e a “rompere le scatole” alla tua comfort zone e ai progetti che altri hanno su di te: l’opposizione di qualcosa o di qualcuno è fondamentale per capire quale energia sei disposto ad investire nella tua avventura. Anche lui è partito da un sogno, quello di un bambino che già ad otto anni immaginava il suo laboratorio e che oggi, quando è solo tra i suoi strumenti, si sente il bambino di allora, con la stessa gioia di chi sta giocando.

Si è parlato di segni, quelli che ognuno di noi, se attento, può cogliere intorno a sé e che ci parlano di quello che siamo e che potremo diventare: occorre dare sostanza ai propri sogni ed i segni viaggiano in questa direzione. Segni fondamentali si rivelano innanzitutto i talenti, le predisposizioni, a volte gli incontri, che ci cambiano la vita se siamo disposti a metterci in gioco, e gli affetti, i consigli di chi ci ama e ci vede come noi non siamo capaci di fare. Gli affetti diventano allora il “filtro” tra i nostri sogni e la realtà, essi rappresentano chi crede nelle nostre potenzialità ed è disposto ad accompagnarci e sostenerci sempre.

Si è parlato di disegni. La donna e l’uomo di Scienza hanno un modo particolare di guardare la realtà, il loro approccio euristico può portare a grandi conquiste per l’umanità, da sempre è stato cosi ed oggi sconfiggere malattie come cancro, Alzheimer, o altre patologie neurodegenerative può davvero fare la differenza. Lo scienziato ama il suo lavoro, la passione lo guida più di ogni altra cosa e sentirsi parte di un progetto, di un DISEGNO appunto, come ha detto il professore, dà senso ad ogni sacrificio e fa sentire piena la propria vita

Il percorso del ricercatore è costellato da mille dubbi e da mille domande sul senso del proprio impegno ed è una scommessa sempre aperta.

Oggi il professor D'Ascenzo dirige il Dipartimento di Innovazione in Ingegneria e Fisica alla Neuromed di Pozzilli e lavora sulla modellistica predittiva applicata allo sviluppo delle cellule neoplastiche. Il nemico con cui si confronta ogni giorno è la cellula cancerosa e il suo sviluppo impazzito: come nasce un tumore? come si può rivelare precocemente? come si sconfigge il cancro? sono le domande che lo guidano nella ricerca. La sua Fisica teorica diventa strumento applicativo nella diagnostica per immagini fino a raggiungere risoluzioni impensabili solo pochi anni fa (si parla di frazioni di millimetro) e l’Informatica e i modelli matematici applicativi diventano strumento di analisi di dati ed algoritmi statistici. Con estrema chiarezza sono stati affrontati con gli studenti del Majorana temi di biologia molecolare quali il metabolismo accelerato delle cellule cancerose e la possibilità di marcare tali cellule con elementi radioattivi traccianti che permettano di localizzarle per bloccare lo sviluppo della neoplasia.

La Neuromed è oggi in Molise un esempio di eccellenza scientifica che consente studi e ricerche applicate alla Medicina e che collabora a progetti internazionali. Il professor D'Ascenzo ha spiegato ai ragazzi che il suo lavoro, nel laboratorio di Pozzilli, oltre che alla ricerca su modelli di sviluppo predittivi, è sostanziata dall’osservazione di tessuti malati e messi a coltura, con l’obiettivo di raggiungere terapie sempre più personalizzate, partendo da modelli animali che “mimano” la risposta immunitaria umana che, tuttavia, mantiene le sue peculiarità. Si tratta di un lavoro di equipe che vede il ricercatore a fianco di medici, che investono competenze cliniche, di biologi, che si interessano dei tessuti patologicamente compromessi, di bioinformatici, che lavorano sui big-data.

I ragazzi sono stati catturati dalla semplicità con la quale il professore ha parlato di sé e della sua vita, del suo lavoro, umanamente gravoso, perché un tessuto malato ha dietro di sé vite, storie, paure, speranze e, allo stesso tempo, coinvolgente proprio per questo, perché avvicina all’umanità e alla sua fragilità, permette di usare numeri e formule per salvare delle vite o per migliorarne la qualità.

Il disegno solo allora acquista un senso: se tu diventi la “matita” di un progetto più importante in cui il tuo contributo, uno tra i tanti, è decisivo nella misura in cui si pone prospettive che non conoscono confini nazionali, differenze politiche, socioeconomiche o ideologiche.

Salutando gli studenti, il professor D'Ascenzo li ha invitati a contattarlo per domande, curiosità, proposte e a collaborare a progetti che la Neuromed organizza con gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

L’estrema disponibilità è stata accolta con entusiasmo dai ragazzi e dalla Dirigenza.

Giornate come quella di oggi sono ossigeno puro per una scuola che cerca di aiutare i suoi studenti a capire quale potrebbe essere il disegno che concretizza il segno del loro sogno.