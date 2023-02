Termoli-Parigi, la trasferta europea "Fuori dall'Alta Marea»

Fuori dall'Alta Marea a Parigi: l'intervista a Ettore Fabrizio

TERMOLI. Alle 10.30 presso l’Ufficio Cultura del Comune di Termoli, al Belvedere alla Torretta, c’è stata la conferenza di presentazione della selezione di cortometraggi che si terrà venerdì 17 febbraio, alle 18 a Parigi, presso l’Universitè Paris Citeè. L’evento rappresenta un momento di condivisione culturale dell’Associazione Culturale Alta Marea che da anni si adopera per la realizzazione di eventi culturali in Molise e nel resto d’Italia e che ha come obiettivo anche quello di raccontare il Molise e Termoli al resto del mondo. L’evento, realizzato con la collaborazione del Septième Club di Parigi, cineclub che da dieci anni lavora nella diffusione di film e documentari, porterà quindi al pubblico parigino una selezione di cortometraggi, ad opera di Alta Marea e del suo direttore artistico Antonio De Gregorio, pescati dalla libreria composta durante gli anni dell’Alta Marea Festival e della sua gara internazionale di cortometraggi. «Sarà molto interessante presentare questi cortometraggi, anche e soprattutto perché gli autori di questi corti saranno presenti con noi e racconteranno il proprio lavoro confrontandosi con il pubblico presente», ha commentato Antonio De Gregorio. «Siamo la prima realtà molisana ad approdare all’estero con un format originale e con una propria identità, questo è un passo avanti per tutta la comunità che ci permettiamo di rappresentare».

La serata è stata presentata dall’organizzatrice Valentina Salierno: «Vedremo prima un video-documentario che racconterà Alta Marea Festival, per presentarci. Poi partiremo con i corti. Il primo sarà Other Cats To Nip, della regista Ovidie, il secondo Alex’s Machine di Mael Le Mèe, il terzo The Midwife, di Anne-Sophie Baily, un corto studentesco con un’identità incredibile, e chiuderemo la rassegna francese con Clara di Emeric Gallego. In coda presenteremo in anteprima Elisa di Antonio De Gregorio, prodotto dalla Regione Molise, da Mu.SE Molise e da Cargo Produzione. In pratica scambieremo i nostri prodotti tipici cinematografici!»

È poi intervenuto Frédéric Vidal, direttore del Cineclub Septieme Club «Abbiamo colto la palla al balzo per unirci e creare un evento unico, in linea con la nostra direzione editoriale. Verrò assolutamente a Termoli a luglio, non vedo l’ora di visitarla e di vedere l’Alta Marea Festival» «Porteremo la nostra identità - ha continuato Antonio De Gregorio - anche attraverso dei simboli, con le grafiche di Adele Sorressa e Chiara Tuttolani, che mi pare abbiano ispirato anche dei prodotti presenti alla Bit…» «Sono i nostri simboli, il Castello Svevo, un pesce, il sasso che racconta il Borgo Antico, l’occhio del cinema, il quadro dell’arte e un disco in vinile per la musica. Sono i nostri riferimenti che utilizziamo in ogni cosa che facciamo, e siamo contenti di portarli e raccontarli al pubblico francese», hanno commentato Chiara e Adele.

Infine, «Questo è uno dei nostri obiettivi ed è solo un passo avanti nei progetti che stiamo seguendo», ha chiuso il Presidente Ettore Fabrizio.