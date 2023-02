Sempre più stretto il legame nel ricordo degli Angeli di San Giuliano

Esiste un filo rosso che lega le persone per sempre. Così dice un proverbio cinese. E, spesso, questi detti non sbagliano mai. Questo succede anche per i paesi. Sì perché questo filo rosso parte da Peschiera Borromeo e arriva direttamente a San Giuliano di Puglia, la terra degli angeli.

Grazie al signor Giuseppe Manueddu che, da vent’anni ormai, omaggia i bambini e la maestra scomparsi a causa del tragico sisma che colpì la nostra regione. Un evento che al signor Manueddu lo ha segnato così tanto da prendere quel dolore e trasformarlo in qualcosa di più grande. Donarsi agli altri. Ricordare i bambini è un modo di non lasciarli andare via e di non lasciarsi abbandonare al dolore.

Si mobilitò subito e grazie a lui a Peschiera Borromeo è stato dedicato un parco dedicato agli Angeli di San Giuliano.

Per il ventennale del sisma, Manueddu è sceso in Molise ed è stato ricevuto dall’attuale sindaco di San Giuliano di Puglia, Giuseppe Ferrante al quale ha consegnato un quadro, da esporre nella scuola, che rappresenta i 27 angeli insieme alla loro maestra. 27 gigli azzurri e rosa con 27 campanellini e in mezzo a loro una rosa grande, simbolo per l’insegnante. E il sindaco Ferrante ha inviato la foto in cui, circondato dai bambini della scuola, espone il quadro e sigilla il gemellaggio.

C'è commozione nelle parole del primo cittadino Giuseppe Ferrante che, raggiunto telefonicamente, ha ringraziato con delle belle parole il signor Manueddu.

«Quando un uomo, distante da noi quasi 800km, pensa e ci omaggia oltre che del ricordo, di un dono così prezioso, questo sta a significare che il pensiero non va scemando ma anzi, vive nei cuori di tutti. Ho conosciuto il signor Manueddu durante il ventennale del sisma. Sapevo quello che aveva fatto sia con il signor Tolo, creando una squadra di calcio in onore dei nostri "angeli", sia nella sua città, inaugurando il parco in memoria dei nostri bambini. Ne sono rimasto colpito. Se un uomo di un'altra regione fa questi gesti, vuol dire che questi gesti sono fatti con il cuore. E io ne sono davvero onorato. Ho donato qualche giorno fa il quadro dipinto, creato dalle mani del signor Manueddu. Verrà esposto a scuola».

I gesti valgono più delle parole. E il signor Manueddu lo sa bene. Quando lo intervistammo ci raccontò il desiderio di mettersi in contatto con l’ex primo cittadino.

«Ho aspettato due anni. Il mio cuore mi diceva che dovevo fare qualcosa. Dovevo fare qualcosa per far in modo che nessuno si dimenticasse di loro. Cercai il sindaco di allora, sia Antonio Borrelli sia Luigi Barbieri. Mi misi in contatto con lui perché volevo rendere omaggio in qualche modo a chi non era più con noi. È iniziato un gemellaggio che dura 20 anni. L’attuale sindaco Giuseppe Ferrante ha sentito parlare di me tramite il sindaco Barbieri e il 30 ottobre scorso sono sceso San Giuliano per rendere omaggio nel ventennale della scomparsa dei bambini.

L’ex sindaco ha fatto un eccellente lavoro per cercare di far tornare il paese alla normalità. Grazie a lui ho conosciuto un ragazzo, molto più giovane di me, Nicola Tolo con il quale abbiamo intrapreso un percorso sportivo per i bambini. Un modo per alleggerire questo grande dolore. È un pensiero fisso. Ho un legame talmente forte che mi fa fare un viaggio lungo per pregare per loro. Abbiamo perso tutti qualcuno quel giorno, quegli angeli sono i nostri angeli, i nostri figli, i nostri nipoti. Ho portato in dono dei palloni da calcio per i maschietti della scuola e un braccialetto con l’albero della Vita per le bambine. Che possa la loro vita essere lunga e prosperosa».

