Petacciato festeggia la pace

PETACCIATO. Si sono dati appuntamento a domenica 19 febbraio 2023 per la festa della pace della parrocchia di Petacciato. In queste ultime due settimane hanno lavorato molto, sono le catechiste, assieme ai bambini e ai genitori della parrocchia san Rocco di Petacciato.

Per la festa della pace non solo slogan e lavoretti con i bambini, quest’anno si è voluto fare qualcosa di diverso e impegnativo. Prima di tutto leggere il messaggio della giornata mondiale della pace di papa Francesco. Dalla lettura spunto di riflessioni e condivisioni. Secondo step: coinvolgere gli adulti. Di solito mamme e papà ne sono fuori, mandano i loro figli al catechismo e alla attività quasi disconoscendo i contenuti degli incontri. Quest’anno invece con un po’ di pazienza si è cercato di fare dei piccoli gruppi di mamme e papà e discutere sul messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale per la pace: Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace.

La strada per la pace chiede: cammino insieme e pensarsi insieme, da soli non si va da nessuna parte, facciamo fatica a camminare e a pensarci solitari. Anche se è difficile condividere, il vero percorso di pace va per questa strada. Le mamme e i papà ne hanno discusso insieme ai bambini, gli adulti discutevano, si confrontavano sul messaggio del papa e i bambini prendevano appunti per poi realizzare cartelloni e quant’altro per la festa della pace. Una bella esperienza, ci tiene a dire il parroco don Mario Colavita, che ha messo in moto uno stile diverso in cui gli adulti diventano animatori di messaggi buoni che sono alla base per rendere fraterno e più umano il nostro vivere.

Dire pace è pensarsi umili, accoglienti, fraterni, la pace non è solo slogan contro la guerra ma disciplina interiore per vivere bene con gli altri. La pace è trasgressione: trasgressione è nell’accogliere il messaggio di pace, di giustizia, di verità e di amore che scaturisce dal confronto e dall’incontro di tante persone.

Domenica 19 febbraio grande festa per Petacciato, la messa delle ore 11.00 sarà animata dai ragazzi che hanno lavorato, assieme ai loro genitori, per dipingere e colorare il bello della pace. Dopo la messa sul sagrato della chiesa, canti balli, bans allieteranno la mattinata sempre ricordando che da soli non andiamo da nessuna parte: insieme, nella fraternità e nella solidarietà, che costruiamo la pace, garantiamo la giustizia, superiamo gli eventi più dolorosi.

Galleria fotografica