Di domenica il Carnevale di Larino fa boom

Il Carnevale di Larino

LARINO. Entusiasmo travolgente, quello del Carnevale di Larino, che nella prima domenica della sfilata, complice anche un clima discreto, ha fatto il pienone ancora una volta.

Una manifestazione che si caratterizza per la magia di colori, balli, canti e partecipazione attiva di tutti, per trascorrere ore davvero liete immersi in un’atmosfera di festa, come sottolineano gli stessi organizzatori.

i sei nomi ed i temi dei carri, divisi in due categorie. Carri di seconda categoria: Tema gruppo costruttore Associazione I trebbiatori: IL RE LEONE 2, Tema gruppo costruttore "Gruppo Selvaggi": BELLA DA MORIRE. Carri di prima categoria: Tema gruppo costruttore "Associazione Carnaval": Giù la maschera è Carnevale, Tema gruppo costruttore 'Officina dell'Arte': Istinto materno, Tema gruppo costruttore 'Associazione culturale Gioventù frentana': "IL RING DELLA DISCORDIA”. Tema gruppo costruttore Modellarte e I Gatti Randagi: "Figli di… Putin? «Mesi e mesi di preparativi, organizzazione, costruzione: il Carnevale sembra così lontano dalla tranquilla e silenziosa Larino. Poi d'un tratto... boom! Incredibile credere ai propri occhi, è successo ancora», il commento degli organizzatori. I corpi di ballo hanno scaldato l'atmosfera, con un'energia stratosferica.

Poi i carri hanno superato ogni aspettativa, i temi, come sempre leggeri e impegnati, argomenti di attualità che aprono a spunti di riflessione moderni, modernissimi e sempre nello spirito di Larinella, pazzo e senza censure, coraggioso, orgoglioso, controcorrente. Ora si punta al prossimo weekend, il 25 il dj set di Tommy Vee e per il gran finale di domenica, l’attrice Claudia Gerini, ufficialmente madrina della manifestazione. E poi ancora musica, sfilate, magia per grandi e piccini. Per accedere al percorso del carnevale è previsto il pagamento di un biglietto giornaliero di 4 euro che comprenderà la sfilata dei carri, le esibizioni musicali, gli show degli artisti, il parcheggio e la navetta gratuita.

Ringraziamo la preziosa Eliana Ronzullo per il contributo foto-video, nostra inviata speciale a Larino.

Galleria fotografica