Abusi e dipendenze, studenti del liceo Jacovitti a confronto con Rocchia

TERMOLI. Continuano i Service organizzati dai Lions Club nello specifico il “Tifernus” di Termoli. Service molto interessanti, itineranti, nei vari istituti superiori della nostra città

Il tema è davvero di strettissima attualità e coinvolge, purtroppo, sempre i ragazzi in età adolescenziale: le dipendenze legate al fumo, all’alcool e alle sostanze stupefacenti. Nella mattinata di sabato 17 febbraio, i Lions Tifernus, dopo essere stati nelle settimane scorse al liceo classico G. Perrotta, hanno parlato in due sessioni, prima alle classi del biennio e a seguire al triennio, al liceo artistico Benito Jacovitti.

Il presidente Francesco Cristaldi ha presentato il service ed è intervenuto il dottor Nicola Rocchia, primario del Pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso ed ex di quello del San Timoteo.

Il dottor Rocchia ha spiegato ai ragazzi cosa causa l’assunzione di droghe e alcool, la dipendenza che esse creano a causa delle sostanze che contengono. “Perché si può dire lo stesso anche del gioco?” Occorre chiarire innanzitutto che la dipendenza può instaurarsi a un livello sia fisico sia psicologico. Nella maggior parte dei casi, naturalmente, i due ambiti arrivano a intersecarsi: la dipendenza da alcool, fumo e droghe causano danni tanto al corpo quanto alla mente. La dipendenza provocata dal gioco, invece, è puramente mentale, anche se può avere delle ripercussioni sull’organismo. Quando ci s’imbatte in queste situazioni che coinvolgono gli adolescenti è essenziale l’intervento della famiglia. Ovviamente viene spontaneo preoccuparsi, ma la questione è delicata ed è fondamentale evitare critiche e rimproveri privi di intento costruttivo. Se la situazione è grave, rivolgersi a un centro specializzato è di certo la scelta migliore. Se si manifesta un certo tipo di resistenza da parte del ragazzo c’è il serio rischio che possa escludere totalmente tutte le altre attività giornaliere, scuola compresa.

Il dottor Rocchia ha insistito e ribadito sul fatto che in casi del genere l’intervento della famiglia è necessario. Oltre alla dipendenza ludopatica, è stato spiegato loro il cosi elevato grado di dipendenza da fumo, droga e alcool. Sono diversi i motivi che spingono i giovani a drogarsi, a fumare o a bere superalcolici. Molto spesso c’è di mezzo un gruppo di amici, dal quale il soggetto interessato vuole sentirsi accettato a tutti i costi. Molti adolescenti farebbero qualsiasi cosa pur di non essere esclusi dalle comitive. Il fumo viene concepito tra i ragazzi come una sorta di rito di iniziazione del passaggio tra l’età adolescenziale e quella adulta, ma non sono pochi nemmeno quei ragazzi che per le stesse motivazioni fanno la stessa cosa con le sostanze stupefacenti soprattutto la cannabis che risulta da sempre la sostanza più consumata al mondo. Questa sostanza anche se viene ritenuta tra le droghe leggere è responsabile di danni anche piuttosto gravi in diverse parti del cervello. Service dei Lions sicuramente molto utili perché il solo parlarne con i ragazzi potrebbe essere una forma di deterrente. Più se ne parla e sicuramente più benefici se ne trarranno. Sosterremo sempre queste iniziative dei Lions Club.

Galleria fotografica