Palazzo Ducale gongola: «Oltre 20mila presenze per il Carnevale a Larino»

LARINO. L’amministrazione comunale ha celebrato sui social il successo notevole del Carnevale di Larino: «Oltre 20.000 presenze, tra adulti e bambini, per il primo fine settimana del Carnevale di Larino, Carnevale storico d'Italia. L'Amministrazione comunale ringrazia l'Associazione Larinella e i gruppi costruttori e coreografici per l'impegno, l'arte, l'entusiasmo che hanno trasmesso ai tantissimi visitatori. Un ringraziamento dovuto ai giurati, agli ospiti, agli operatori e ai volontari che alimentano la macchina organizzativa e fanno sì che tutto proceda senza intoppi. Ma il Carnevale non finisce qui: la sua gioia tornerà a esplodere tra le strade della nostra città sabato e domenica prossima. Vi aspettiamo numerosi a Larino. Il primo weekend è da tutto esaurito: in migliaia per il Carnevale di Larino».