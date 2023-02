Il Macte incontra Claudia Losi

TERMOLI. L'artista Claudia Losi, in dialogo con la direttrice del Macte Caterina Riva, illustrerà una selezione dei propri progetti e introdurrà il suo interesse per le scienze naturali e per la relazione tra l’umano e il resto del vivente, mercoledì 1° marzo dalle ore 19 alle ore 20:30.

Tra i suoi impegni più recenti c’è Being There. Oltre il giardino: il cui nome si rifà al titolo italiano del film del 1979 di Hal Ashby, con le interpretazioni di Peter Sellers e Shirley MacLaine, in cui si racconta della parabola di un giardiniere che, vissuto sempre protetto tra le alte mura della casa che lo ospitava dalla nascita, si ritrova nel mondo sapendo solo ciò che ha appreso dalla televisione.

Da una riflessione sul linguaggio e i possibili fraintendimenti che accompagnano ogni tipo di comunicazione umana, Losi pone a chiunque si presti, la domanda: Qual è la tua idea di luogo naturale?

Le risposte raccolte finora sono state varie e molteplici, grazie alle persone, diverse per età, provenienza, lingua, che ne danno una versione unica. Claudia Losi (1971) vive a Piacenza. Ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Bologna e Lingue e Letterature Straniere all’Università della stessa città.

Claudia Losi ritornerà a Termoli nella seconda metà di aprile per svolgere un laboratorio che svilupperà alcuni dei temi del progetto Being There. Oltre il giardino.

A questo proposito invitiamo insegnanti, chi lavora nel sociale o in associazioni culturali all'incontro per conoscere meglio i processi condivisi di cui l’artista è portatrice e per un'eventuale espressione d’interesse per strutturare insieme il laboratorio di aprile.

