Il Macte presenta: «Ersilia. La città emergente»

TERMOLI. Dopo il successo della prima edizione torna Ersilia. La città emergente, il podcast prodotto dal Macte Museo di Arte Contemporanea di Termoli e disponibile dal 2 marzo 2023 su Macte Digital e sul canale Spotify del museo.

Il progetto a cura di Alice Labor e Ginevra Ludovici prende ispirazione dalla città di Ersilia raccontata da Italo Calvino in Le Città Invisibili, dove viene descritta come la città delle relazioni: i fili che l’attraversano mostrano la rete di rapporti di una comunità im-permanente e transitoria.

Nato nel 2022, il podcast Ersilia ha raccontato i luoghi di una realtà immaginaria coinvolgendo artiste e artisti a prestare la propria voce: nella prima edizione sono state raccontate la scuola di Allison Grimaldi Donahue, il caffè di Pietro Ballero, la biblioteca e cineteca di Anouk Chambaz, l’Assemblea delle Ersilie di Perla Sardella, e la Casa delle cisterne che suonano di VacuaMoenia.

Dal 2 marzo, ogni giovedì a mezzogiorno, sarà disponibile una nuova puntata per un totale di cinque appuntamenti. Le nuove guide di Ersilia, in dialogo con le curatrici, ci condurranno al fiume di Alice Pontiggia e all’ecosistema che lo circonda; al Palazzo delle superstizioni di Beatrice Celli, dove l’invisibile si rende manifesto e si ridefiniscono rituali collettivi; al planetario di Eleonora Luccarini, un edificio abbandonato che un tempo era stato utilizzato come set di un misterioso film; al porto di Teresa Satta, dove la dimensione nomadica diviene una condizione esistenziale di condivisione e scoperta; al fitto bosco del duo Aterraterra, in cui perdersi e fare esperienza dell’ascolto di altri esseri viventi.

Ersilia disegna nuovi modi di stare insieme, creando spazi di cura dell’immaginazione, dell’attenzione e nelle pratiche artistiche. La cartografia di Ersilia è mobile e malleabile, muta a seconda dei racconti di chi la attraversa. Di episodio in episodio, visioni collettive di realtà possibili mostrano una geografia ospitale e solidale, priva di confini geografici, disciplinari, linguistici o logici. Una mappa fatta di immagini permette a chi ascolta di trovare il suo percorso tra le voci che animano i luoghi in cui Ersilia continua a crescere e a tendere nuovi fili immaginari.

Galleria fotografica