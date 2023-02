“Insieme contro il Bullismo: cultura, sport, volontariato”

GUGLIONESI. “Insieme contro il Bullismo: cultura, sport, volontariato”, questo il titolo dell’iniziativa promossa dalla senatrice Giusy Versace, Vicepresidente della Commissione Cultura, Istruzione e Sport del Senato, che si è svolta mercoledì scorso, presso la sala capitolare del Senato della Repubblica a Roma. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto su bullismo e cyberbullismo e soprattutto un’occasione per riflettere sugli strumenti e le azioni concrete per contrastare questi fenomeni. All’incontro ha partecipato anche la classe 1° B dell’Istituto Omnicomprensivo “Giulio Rivera” di Guglionesi, accompagnata dal professore Giuseppe Pollice e dalla professoressa Antonella Rusciano. Presenti, insieme alla delegazione scolastica, il vice sindaco Giuliano Senese, l’assessore alle Politiche Scolastiche Stefania Addesa e l’assessore alle Politiche Sociali Carmela Minchillo.

Il viaggio è stato organizzato dal Comune di Guglionesi, a conferma di quanto l’amministrazione comunale sia sensibile a queste tematiche e vicina agli studenti e ai ragazzi, principali protagonisti della crescita civile e sociale del territorio ma allo stesso tempo maggiormente vulnerabili ed esposti a episodi di bullismo e cyberbullismo. Un incontro fondamentale per mantenere i riflettori accesi sul tema, mettendo al centro di tutto i ragazzi, veri protagonisti dell’evento, coinvolti attraverso testimonianze, video, cortometraggi e una serie di interventi che hanno evidenziato quanto la problematica relativa a bullismo e cyberbullismo sia attuale e coinvolga, attraverso dinamiche che spesso possono essere sottovalutate, tanti ragazzi. L’ampia platea, composta da oltre 90 studenti delle scuole medie superiori di tutta Italia, ha ascoltato le storie di diverse vittime di bullismo, tra le quali Alessia, oggi 25 enne, che porta ancora con sé le ferite emotive e psicologiche delle violenze subite, ma anche la sua voglia di riscatto e di vita.

Una ragazza che non riusciva ad esprime il suo disagio e il suo malessere ma che, grazie all’incontro con la dottoressa Giusy Filieri (Presidente della Fondazione Libra Ets e tra le relatrici del convegno) è riuscita a trovare la forza di ripartire. Il convegno ha anche messo in luce l'importanza dello sport come antidoto al bullismo: a testimoniarlo la voce di diversi ospiti, di associazioni sportive, e dei Presidenti delle Federazioni Italiane di danza e pugilato. Molto coinvolti i ragazzi, grazie alla natura di un evento in grado di toccare anche le emozioni e i sentimenti dei presenti. A chiusura del convegno è stato proiettato un piccolo cortometraggio dedicato ai tanti ragazzi che non ce l’hanno fatta e che sono le vere vittime di una problematica che non può essere ignorata. Al termine dell’incontro l’onorevole Versace ha salutato la delegazione ed ha ricevuto in dono la medaglia con lo stemma del Comune di Guglionesi e il gagliardetto del Comune.

L’amministrazione comunale esprime grande soddisfazione per la riuscita dell’evento e per essere riuscita a coinvolgere i ragazzi affinché possano toccare con mano e comprendere una problematica più che mai attuale: «È fondamentale sensibilizzare le giovani generazioni per contribuire a formare quelli che saranno gli adulti del futuro. Noi amministratori, al pari degli insegnanti auspichiamo di organizzare al più presto un evento che possa vedere la presenza di tutti i ragazzi dell’Istituto Omnicomprensivo al fine di toccare e approfondire tematiche che spesso vengono sottovalutate ma che riguardano tanti ragazzi».

