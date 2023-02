Al traguardo il "viaggio" nella filiera dell’olio extravergine d’oliva

PETACCIATO. Si è concluso ieri il “viaggio” percorso dai bambini delle classi seconde della scuola primaria dell’istituto comprensivo “Vincenzo Cuoco” di Petacciato nella filiera dell’olio extravergine d’oliva. Un viaggio che ha permesso ai bambini di osservare dal vivo, grazie all’accoglienza del frantoio Marcucci di Petacciato, il processo che dalle olive porta al prezioso condimento. Passando per diversi lavori svolti in classe e per la realizzazione di un lapbook volto a mostrare e a valorizzare i tanti impieghi dell’olio evo -dalla cucina alla cosmesi - a conclusione del percorso, i bambini sono diventati dei piccoli assaggiatori per un giorno.

Grazie alla collaborazione del gruppo Panel di Isernia, alla disponibilità del Capo Panel Antonietta Lombardi e degli altri assaggiatori professionisti, i piccoli intenditori hanno potuto imparare a riconoscere le caratteristiche di un olio extravergine di qualità. Muniti di tovaglietta e bicchierini, come dei veri assaggiatori, si sono cimentati nello strippaggio, sotto la guida dei professionisti che hanno insegnato loro come un olio di qualità deve essere profumato, amaro, piccante e non deve lasciare la bocca sporca! A conclusione della giornata, che ha visto protagonisti i sensi dell’olfatto e del gusto davanti al prezioso condimento, i bambini hanno fatto dono agli esperti di una targhetta di ringraziamento e dei loro lapbook, il tutto poi si è concluso con la partecipazione ad una merenda collettiva rigorosamente consistente in “pane e olio”.

Grazie alla disponibilità della Dirigente Scolastica, la Professoressa Lattanzi Giovanna, sempre aperta a queste iniziative, i bambini hanno potuto apprezzare le caratteristiche di questo meraviglioso frutto e vivere un’esperienza che porteranno sempre nei loro ricordi.

Angela Ciccarelli

Galleria fotografica