Il centenario della nascita di Benito Jacovitti

TERMOLI. Si comunica che per martedì prossimo, 28 febbraio 2023, alle ore 16 è stata convocata una conferenza stampa per illustrare il cartellone degli eventi collegati al centenario della nascita di Benito Jacovitti.

All’incontro parteciperanno il Sindaco Francesco Roberti, l’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile, le associazioni culturali che hanno collaborato alla realizzazione degli eventi e i rappresentanti degli istituti scolastici della città.

L’incontro con la stampa si terrà nella sala consiliare del municipio di Via Sannitica.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Termoli.

A lui è intitolato il liceo artistico e gli è stata dedicata anche la statua in bronzo al centro del corso, motivo di richiamo di tanti turisti che passeggiano in centro, oltre a un locale nel borgo ispirato al suo personaggio più celebre.

Benito Jacovitti inventò un originale ed inimitabile linguaggio grafico e letterario con i suoi leoni vivi ed i ‘saloon’ da incubo dove si consumano merende da cappellaio matto; e Cocco Bill lo aiutò in questa impresa, diventando il suo personaggio più famoso: un pistolero che anticipa di dieci anni le iperboli del western all'italiana consumando «doppie camomille al limone», sparando revolverate «nelle gengive dei cattivoni», mettendo «i pezzentoni» dietro le sbarre «in nome e cognome della legge» e galoppando in un far west psichedelico. Nato a Termoli, in provincia di Campobasso, nel marzo del 1923, era figlio d'un ferroviere che tifava per il Fascismo (da qui viene il suo nome di battesimo) e d'una donna d'origine albanese. Cominciò a disegnare le sue indemoniate tavole a fumetti a 16 anni. Esordì nel 1939 sul ‘Vittorioso’. I suoi primi personaggi: Pippo, Pertica, Palla, Cip il Poliziotto e l'indomita Signora Carlomagno. Fu allora che apparvero per la prima volta, sparsi qua e là le sue inquietanti lische di pesce ed i suoi salami senzienti, che stavano a Jacovitti come gli orologi flosci a Salvador Dalí e le linee colorate orizzontali e verticali a Piet Mondrian. Nel 1939, quando diventò un disegnatore di professione, Jacovitti viveva a Firenze, dove aveva seguito il padre ferroviere, e frequentava il liceo artistico. Il regista Franco Zeffirelli era suo compagno di classe.