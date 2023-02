«Non ci sono più scuse per gli abusi», no alle violenze di genere

SAN MARTINO IN PENSILIS. «Non ci sono più scuse per gli abusi», con questo slogan, è stata portata avanti ieri sera la manifestazione "Stop alla violenza di genere", ospitata nella sede dell'Avos a San Martino in Pensilis. Notevole la partecipazione, sottolineata dagli organizzatori.

I saluti sono stati a cura di Massimo Caravatta, che ha sostituito la referente territoriale del Molise e consigliera nazionale Federcentri per Avos, Celeste Vitale, nonché dall'avvocato Michele Di Tomasso, presidente del comitato Pari Opportunità del Tribunale di Larino. L'evento è stato organizzato dalla Casa dei Diritti delle persone di Termoli, assieme proprio all'Avos e all'associazione Konsumer, col contributo del Cpo. Interventi a cura di Laura Venittelli, che ha presentato la Casa dei Diritti ai presenti, di Valeria Cacchione (vicepresidente Cpo) su Violenza di genere e "Codice Rosso" e di Ilaria Barone, "Il nuovo reato di revenge porn".