Magia del Carnevale: Larino capitale del divertimento

Magia del Carnevale: Larino capitale del divertimento

LARINO. Capitale del basso Molise del divertimento, col Carnevale d'Italia la città di Larino la diventa per davvero. Musica, balli, gioia, colori, fantasia e allegria. Non manca nulla, l'entusiasmo è così contagioso, che assieme ai coriandoli rendono più chiaro anche un cielo plumbeo di fine febbraio, come quello di oggi.

Nella speranza che anche domani regga, per il gran finale, che si preannuncia scintillante. Tutti a seguire la sfilata dei carri allegorici, con le associazioni che animano il passaggio e le tappe nel circuito allestito da piazza del Popolo: queste le creazioni: "Bella da morire" del "Gruppo Selvaggi"; "Giù la maschera è Carnevale" dell'associazione Carnaval; "Istinto materno" della "Officina dell'arte"; “Il Ring della discordia” dell'associazione "Gioventù frentana"; “Figli di… Putin?” del gruppo costruttore "Modellarte e i Gatti randagi".

Grande l'attesa per l'arrivo domenicale della madrina, l'attrice Claudia Gerini.

Ecco il programma di oggi, domenica 26 febbraio: ore 11: la parata delle maschere: verranno premiate le vostre maschere più belle del Carnevale! Le tre categorie in gara sono: maschera singola, bambini e gruppi e i vincitori saranno premiati con dei buoni regalo. Ore 12: spettacolo di danza a cura della scuola di danza di Termoli “emozioni latine”. Ore 15:30: sfilata dei Giganti di Cartapesta. Ore 17: arrivo della madrina del Carnevale, Claudia Gerini! Ore 19: rullo di tamburi... è il momento della premiazione dei carri. Ore 21: dj set a cura dei gruppi cartapestai, le associazioni ci faranno ballare al ritmo di musica in compagnia dei #GigantidiCartapesta. Vi aspettiamo in tantissimi al Carnevale di Larino».

«Qui dove tutto è possibile, dove la vita scorre lenta, ma la fantasia galoppa, ha preso vita un evento oltre ogni immaginazione», il messaggio social.

Galleria fotografica