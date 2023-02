"Che ne sanno i 2000?" Il Carnevale che ammicca ai Millennials

Il Carnevale a Guglionesi

GUGLIONESI. "Che ne sanno i 2000?" di quanto il Carnevale piace a Guglionesi e ai suoi cittadini.

"Che ne sanno i 2000?" di quanto sia mancata questa festa e di quanto lavoro ci sia dietro? Di quanto giri l'economia e di quanto Guglionesi si ripopoli dietro i carri.

E non importa se ne è solo uno, l'importante è vedere la gioia negli occhi e nel volto di tutti. Non solo dei bambini, ma soprattutto nel volto dei "mastri carristi" che per troppo tempo non hanno avuto modo di mettere le mani in pasta o,meglio, in cartapesta, ferri e colori.

In pochissimo tempo ma con tanta pazienza e tanta, tanta, passione hanno realizzato un bellissimo carro di Carnevale chiamato "Che ne sanno i 2000", raccogliendo consensi e adesioni.

E il popolo ha aderito. Un esplosione di colori, balli e tanto divertimento.

La pro loco "Colleniso" e l'Agng hanno dato vita a quella che è sempre stata una delle feste più sentite dal popolo guglionesano.

Tutti in maschera, a omaggiare gli anni '90, con musiche e vestiti del decennio, forse più bello. Sailor moon, il gabibbo, cartoni e personaggi che hanno fatto la storia, hanno attorniato il carro che raffigurava il Papa. Non è mancato chi si è travestito da Matteo Messina Denaro e il "funerale" sempre attuale. Una bara fatta di cartone, i "becchini" e intorno la gente che "piange".

Quando chiedono cosa serve a Guglionesi per essere unita? La risposta è semplice e va ricercata in queste manifestazioni. Nel senso di comunità che i carri di Carnevale danno e hanno. Da sempre.

E allora viva la cultura tradizionale, viva la cultura popolare. Quella che unisce e mai divide.

La festa è poi proseguita in via Milano per tutta la notte.

Galleria fotografica