Il Molise che stupisce: in migliaia al Carnevale europeo delle maschere zoomorfe

Il Molise che stupisce: in migliaia al Carnevale europeo delle maschere zoomorfe

ISERNIA. Il Molise che stupisce, quello che ieri ha messo a segno un altro bel colpo, stavolta a Isernia.

Anche dalla costa sono partiti in diversi per assistere a un evento carnascialesco differente, quello del Carnevale europeo delle maschere zoomorfe, che ha catturato l’attenzione di migliaia di persone, coinvolte a partecipare in una festa di colori, suoni e tradizioni, che ha sorpreso per l’incredibile successo e afflusso di pubblico.

La manifestazione è stata ideata da Fernando Ferri, promossa dall’associazione Artemide di Alessandro Aceto e diretta da Mauro Gioielli, sostenuta da Regione, Comune e Pro loco.

Oltre 200 figuranti hanno composto il corteo in maschera che da piazza della Repubblica ha proseguito fino al centro storico, in una cornice di folla notevole.

Protagonisti i Kurents (maschera slovena, indossano pelli di pecora e grandi campanacci), gli Zvoncari (maschera croata che raffigura una testa di animale), i Didi (ancora dalla Croazia con cappelli di lana alti un metro e mezzo), le maschere cornute (di Aliano, Basilicata), gli Arestes e l’Urtzu (nella pantomima il sacrificio dell’orso), le Landzette provenienti dalla Valle d’Aosta con costumi rossi, paiette e lustriuni ricamati a mano. E infine le maschere molisane: l’Uomo cervo di Castelnuovo, l’Orso di Jelsi, il Diavolo di Tufara, Ru brutt, Ru biell e Santa monna di Macchiagodena.

Stamani, alle 11, poi ultimo spettacolo presso l’Auditorium “Unità d’Italia” di Isernia.

Galleria fotografica