Il fascino dell'astrofisica cattura gli studenti dell'istituto Majorana

TERMOLI. Grande interesse e partecipazione all’incontro sull’astrofisica ospitato all’istituto Majorana, che si è svolto sabato 25 febbraio all’auditorium di via Palermo. Seminario da remoto col professor Alessandro De Angelis, ordinario di Fisica Sperimentale all’Università di Padova e di astrofisica delle alte energie all’Università di Lisbona, membro dell’Infn, dell’Inaf, della Sif e del Gruppo2003, attualmente addetto scientifico presso la Rappresentanza permanente d'Italia presso le organizzazioni Internazionali di Parigi.

Il professor De Angelis ha illustrato le varie fasi della nascita dell’universo e della sua evoluzione, le prospettive future nelle sue varie ipotesi, passando per i buchi neri, la relatività generale, la fisica delle alte energie, soffermandosi inoltre sulle tecniche utilizzate negli osservatori astronomici per studiare sistemi distanti centinaia, migliaia o anche milioni di anni luce, invitando gli studenti a visitare l’osservatorio di La Palma nelle isole Canarie, di cui è stato per diversi anni direttore.

Particolare interesse ha destato la scoperta e la tecnica utilizzata per la misura delle onde gravitazionali. Al termine i partecipanti hanno avuto la possibilità di rivolgere direttamente le loro domande, dimostratesi tutte molto intelligenti, spaziando dall’esistenza del concetto di tempo prima del big bang, alla possibilità che in tempi relativamente brevi si possa avere un contatto con una civiltà evoluta aliena.